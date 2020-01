‘Dating-apps delen roekeloos gevoelige informatie’

Het onderzoek is uitgevoerd door de Noorse consumentenbond en laat van bekende apps zien waar zij data naartoe sturen. Veel apps blijken advertentiegegevens door te sturen naar Facebook. Met name dating-apps lijken het niet zo nauw te nemen met privacy van gebruikers.



De bekende LGBT-dating-app Grindr stuurt volgens het onderzoek zelfs GPS-coördinaten door naar minstens negen bedrijven. Eén van die bedrijven is MoPub, een advertentiebedrijf in handen van Twitter. Met een ander bedrijf deelt Grindr ook het ‘relatietype’ (lees: seksuele voorkeur). Zeker omdat ook de naam ‘Grindr’ wordt meegestuurd hoef je geen genie te zijn om hierin iemand uit de LGBT-gemeenschap te identificeren.

Niet alleen Grindr, maar ook Tinder en OkCupid delen GPS-gegevens. Laatstgenoemde deelt zelfs antwoorden op persoonlijke vragen die soms drugsgerelateerd zijn. Je kunt jezelf beschermen, maar helemaal waterdicht is het niet.

Het probleem met gegevens naar andere bedrijven sturen is dat je daarna niet weet wat er met de gegevens gebeurt. MoPub heeft bijvoorbeeld ook weer het recht om alles door te verkopen aan meer dan 160 partners.

Bekijk ook Privacy en Apple: dit weet Apple over jou De iPhone en iPad bevatten veel privacygevoelige inhoud. Het bedrijf benadrukt graag dat privacy erg belangrijk is, maar wat weet Apple eigenlijk van je en hebben ze toegang tot bepaalde data? We zochten het uit.

Bescherm jezelf tegen het doorverkopen van je gegevens

Hoewel er in de algemene voorwaarden van apps staat dat gegevens mogen worden doorverkocht is dat volgens de Noorse consumentenbond niet voldoende. Er wordt vooraf geen expliciete toestemming gevraagd.

Het onderzoek raadt mensen aan om hun reclametracking te beperken. Toch zal dat niet alle verschil maken, want Grindr zou deze instelling negeren – in ieder geval op Android-toestellen. De test is niet gedaan op iOS, dus daarover kan het onderzoek geen uitspraak doen. Wil je voor de zekerheid toch jezelf (deels) beschermen, volg dan deze stappen op je iPhone of iPad:

Open Instellingen. Tik op Privacy. Scroll naar beneden en tik op Reclame. Schakel hier de beperking van reclametracking in (groen).

De Nederlandse Consumentenbond heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of de privacywaakhond verdere stappen onderneemt tegen apps als deze is nog onduidelijk. Daarvoor moet eerst een onderzoek worden afgerond.

Om privacy van gebruikers te waarborgen bouwt Apple enkele functies in de iPhone. Zo heeft iOS 13 enkele maatregelen om de deling van locatiedata te beperken. Vandaag bleek dat deze privacymaatregelen van Apple effectief zijn, want adverteerders ontvangen sindsdien heel wat minder locatiedata.