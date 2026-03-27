Apple stopt na 20 jaar definitief met de verkoop van Mac Pro

Apple heeft na lange tijd de stekker uit de Mac Pro getrokken en deze uit de online store gehaald. Deze ultrakrachtige desktop was lange tijd de go-to voor veeleisende gebruikers.
Sasha Koevoets -

Apple heeft stilletjes de Mac Pro van zijn website gehaald. In een reactie aan 9to5Mac laat Apple weten dat de verkoop wordt gestaakt en dat er ook geen nieuwe Mac Pro-modellen meer in de pijplijn zitten. Daarmee komt er een einde aan een productlijn die jarenlang gold als het ultieme werkpaard voor veeleisende professionals. 20 jaar na de introductie van de eerste Mac Pro zijn geïnteresseerden nu aangewezen op een andere productlijn van Apple – en dat is geen slecht nieuws.

Dat de Mac Pro met pensioen gaat, komt niet geheel als een verrassing. Eind 2025 kwam al boven water dat Apple de ontwikkeling van de Mac Pro gestaakt had. Het model was met een adviesprijs vanaf €6.499 altijd een nicheproduct. Upgrades waren zo duur dat het duurste model rond de €14.000 lag. Apple’s allerduurste product ooit was overigens de Intelversie van de Mac Pro uit 2019. Houd je vast, want voor deze Mac, met alle toeters en bellen, betaalde je zo’n 62 mille.

In de laatste jaren van de Mac Pro schoof Apple de Mac Studio steeds verder naar voren als logische opvolger: een compacte desktop met recente Apple Silicon‑chips, bedoeld voor professionele workflows, maar dan zonder de klassieke uitbreidingsmogelijkheden van de Mac Pro. Het grote verschil met de Mac Pro: geen PCIe‑slots meer voor insteekkaarten, maar volledig vertrouwen op geïntegreerde gpu’s en externe uitbreidingen via Thunderbolt en netwerkopslag. In ruil daarvoor krijg je wel een aanzienlijk (en dat woord is een understatement) kleinere behuizing die veel beter op een werkplek past.

Van vuilnisemmer tot kaasrasp: een bewogen geschiedenis 

Het design van de laatste generatie Mac Pro komt uit 2019, toen Apple na de mislukte cilindervormige Mac Pro uit 2013 weer koos voor een klassieke toren met acht PCIe-slots. Zo is het ook ooit begonnen in 2006 en fans waren blij met de terugkeer. De 2013-versie bleek achteraf zo krap bemeten qua koeling dat Apple er nauwelijks nieuwe, krachtigere gpu’s in kwijt kon. Uitbreiding verliep via Thunderbolt 2, zonder ruimte voor serieuze insteekkaarten. Door zijn vorm kreeg dit model al snel de bijnaam vuilnisemmer.

Met de Mac Pro van 2019 trok Apple dat recht: een modulair systeem met veel configuratiemogelijkheden, bedoeld voor studio’s, developers en creators die afhankelijk zijn van interne uitbreidbaarheid. Net als de eerste Mac Pro uit 2006 stond dit model al gauw bekend als de kaasrasp, dankzij het geperforeerde front dat doet denken aan een rasp.

In 2023 stapte Apple over op Apple Silicon met de M2 Ultra‑chip, maar het ontwerp van de behuizing bleef ongewijzigd. In 20 jaar tijd kreeg de Mac Pro daarmee slechts drie designs – weinig voor een apparaat dat jarenlang de absolute top van het Mac‑aanbod moest vertegenwoordigen.

Wat is het alternatief?

Voor de meeste professionele gebruikers verandert er weinig. De Mac Studio levert prestaties die vergelijkbaar zijn met – of zelfs beter dan – die van de recente Mac Pro, maar dan in een compacter en energiezuiniger ontwerp. Werkprocessen zoals videobewerking, muziekproductie en softwareontwikkeling draaien vooral om krachtige cpu’s en gpu’s, hoge geheugenbandbreedte en snelle SSD’s – precies de onderdelen waarmee Apple Silicon uitblinkt. De tijd van uitbreidingen lijkt bij Apple in de… vuilnisemmer te zijn beland.

Bekijk ook
Mac Studio 2025 in gebruik muziekproductie

Dit is de Mac Studio 2025: Apple’s desktopcomputer is nog krachtiger

Apple heeft de Mac Studio vernieuwd. Deze desktop Mac voor de veeleisende gebruiker is voorzien van een M4 Max- of M3 Ultra-chip. Qua uiterlijk is er niet veel veranderd, maar binnenin draait de Mac Studio op de meest krachtige Apple Silicon-chip tot nu toe. Wat er verder nog is vernieuwd? Dat lees je hier!

Het laatste nieuws over Mac en macOS van iCulture

macOS Tahoe 26.4 brengt een bekende iOS-functie naar je Mac
Deze updates voor oudere iPhones en Apple Watches moet je nú installeren
Apple brengt macOS Tahoe 26.4 uit – wat is er nieuw?
macOS Tahoe 26.4 Release Candidate beschikbaar: dit is er nieuw
MacBook Air M5 vs MacBook Air M4: dit is waarom het 2025-model een véél betere keuze is

Ook interessant

Mac Pro 2023

Gerucht:’Mac Pro krijgt geen opvolger’

Apple producten: iPhone, iPad, Mac en Apple Watch

Deze Apple-producten hebben het langste geen update gehad

2023 Mac line-up

Overzicht: ‘Deze 17 nieuwe Macs gaat Apple het komende jaar allemaal uitbrengen’

2023 Mac line-up

Vooruitblik Macs in 2024: deze modellen verwachten we

Mac Pro 2022

Komt er nog wel een volgende Mac Pro?

iFixit teardown Mac Pro 2019

Verwijzingen naar nieuw mysterieus apparaat ontdekt in code iOS 16.4: wat kan het zijn?

