‘Apple werkt aan nieuwe anti-diefstalfunctie die iPhone vergrendelt als deze uit je handen wordt gestolen’

Apple werkt achter de scherm aan een nieuwe anti-diefstalfunctie. Een nieuwe functie voorkomt dat een dief er met jouw ontgrendelde iPhone vandoor kan gaan.
Benjamin Kuijten -

Voor een dief is misschien wel de makkelijkste manier om een gestolen iPhone te misbruiken door deze uit iemands handen te graaien terwijl de eigenaar ermee bezig is. Dit gaat een stuk sneller dan wanneer hij uit je tas of zak gehaald moet worden. En als bonus voor de dief is de iPhone ook nog eens meteen ontgrendeld. Juist hier wil Apple nu wat aan gaan doen, zo blijkt uit code ontdekt door 9to5Mac. Een nieuwe anti-diefstalfunctie moet een iPhone in dit soort gevallen automatisch vergrendelen.

‘Nieuwe anti-diefstalfunctie vergrendelt iPhone’

De nieuwe functie zou gebruikmaken van een aantal sensoren om de iPhone automatisch te vergrendelen. Stel, je staat in de kroeg of zit op een terras en je stuurt een berichtje naar een vriend of vriendin. Het is druk en plots loopt er iemand vlak langs je heen. In een fractie van een seconde grijpt diegene je iPhone uit je handen en mengt zich in de rest van de menigte. Weg is je iPhone en doordat hij ontgrendeld is, kan de dief meteen door je apps bladeren, foto’s en berichtjes inzien, je adresboek bekijken en nog veel meer.

Door slim gebruik te maken van bijvoorbeeld de bewegingssensoren en versnellingsmeter, kan de iPhone zien dat hij vrij plotseling beweegt. Terwijl je hem op dat moment nog aan het gebruiken was. Dit kan een signaal zijn dat iemand anders je iPhone uit je handen graait.

De functie combineert deze informatie met andere signalen, bijvoorbeeld dat de verbinding tussen je Apple Watch en iPhone ineens verbreekt. Of dat je niet met een bekend wifi-netwerk verbonden bent. Ook je huidige locatie wordt als criterium gebruikt, bijvoorbeeld als je niet thuis of op het werk bent. Voldoet het scenario aan alle eisen, dan zorgt de functie ervoor dat de iPhone automatisch vergrendeld wordt.

Daarmee voorkom je niet dat de dief je iPhone tot zijn bezit heeft, maar wel dat hij er meer mee kan. Doordat de iPhone meteen vergrendelt, kan de dief niet zomaar door al je apps neuzen en gegevens over je verzamelen.

De functie lijkt een aanvulling te zijn op de eerder geintroduceerde functie Stolen Device Protection (Bescherming bij gestolen apparaat). Dit zorgt ervoor dat bepaalde cruciale instellingen (zoals het wijzigen van je toegangscode) altijd Face ID of Touch ID nodig hebben. De toegangscode alleen volstaat dan niet meer. Ook treedt er bij sommige instellingen een beveiligingsvertraging op. Na het scannen van je gezicht of vingerafdruk moet je dan nog een uur wachten, mits je niet thuis of op werk bent. Deze functie bestaat sinds iOS 17.3 en is onlangs standaard ingeschakeld.

