Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
Toon of verberg de lijst met posts
iPhone 16 Pro Audio Mix

iOS 26.4 maakt het aanpassen van de ondertiteling in films en series véél makkelijker

Nieuws iOS en iPadOS
Ondertitels zijn in veel films en series onmisbaar. Apple maakt het vanaf iOS 26.4 tijdens het film kijken mogelijk om de stijl van de ondertiteling aan te passen
Sasha Koevoets -

We consumeren met zijn allen flink wat content, waarvan een groot deel niet in het Nederlands is. In veel apps kun je de ondertitels daarom al helemaal naar wens aanpassen, maar in Apple’s eigen videospeler was dat tot nu toe niet mogelijk. Met iOS 26.4 komt daar verandering in.

Ondertiteling personaliseren in iOS 26.4

Apple werkt aan een nieuwe functie in de standaard videospeler van iOS en tvOS waarmee je de stijl van de ondertiteling kunt aanpassen terwijl je kijkt. Zo pas je de ondertiteling voortaan direct aan, zonder eerst de instellingen in te hoeven duiken.

Stijl ondertitels

Het ondertitelmenu is hiervoor opnieuw ingericht. Tijdens het afspelen tik je op de drie puntjes naast de afspeelbalk en kies je voor Ondertiteling. Daarna tik je op Style en selecteer je een van de vooraf ingestelde stijlen die voor jou het prettigst leest. Via Beheer stijlen kun je bovendien zelf nieuwe stijlen maken en opslaan.

De opties zelf zijn niet helemaal nieuw, want eerder was het aanpassen van de ondertiteling alleen verstopt in de toegankelijkheidsinstellingen. In iOS 26.4 haalt Apple deze functie uit het verdomhoekje en zet het ondertitelmenu veel duidelijker in beeld.

Bekijk ook
Film-ondertitels op iPhone

Ondertiteling bij films aanpassen op iPhone en iPad

Ondertiteling kan erg handig zijn, maar wat als je het niet goed kunt lezen? In deze tip lees je hoe je dat kunt oplossen op de iPhone en iPad.

Belangrijk om te weten is dat de functie niet in alle apps werkt. Streamingdiensten zoals Disney+ en Netflix gebruiken hun eigen videospeler, waardoor je daar de systeemondertitels niet kunt aanpassen. Veel van deze apps hebben wel een eigen ondertitelmenu met vergelijkbare opties en stijlen.

Wist je dat je op de Apple TV nog veel meer ondertitelingopties hebt? Zo kun je daar zelfs automatisch de ondertiteling laten in schakelen zodra je het geluid op stil zet. Of als je een stukje terugspoelt in een film of serie, bijvoorbeeld als je iets niet goed verstaan hebt.

Bekijk ook
Apple TV met Siri Remote 2e generatie.

Zo pas je op de Apple TV de ondertiteling bij films en series aan (zelfs met automatische ondertiteling)

Als je graag films en series kijkt via je Apple TV, dan is het de moeite waard om eens naar de instellingen van de ondertiteling te kijken. Je kunt deze eenvoudig naar eigen smaak instellen. In deze tip lees je hoe dat werkt. Ook laten we zien hoe de automatische ondertiteling op de Apple TV werkt.

Wanneer komt iOS 26.4?

Op dit moment is iOS 26.4 nog in de betafase en alleen beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke betatesters. Zoals we gewend zijn van een .4-update is ook iOS 26.4 een behoorlijk grote release, met een groot aantal nieuwe functies en verbeteringen. Als Apple het patroon van de afgelopen jaren volgt, verschijnt de definitieve versie voor alle gebruikers ergens in maart of april 2026. Tegelijkertijd wordt ook tvOS 26.4 verwacht.

Bekijk ook
iOS 26 functies

Nog meer nieuws ontdekt: dit zijn alle nieuwe functies van iOS 26.4

iOS 26.4 is de volgende grote update voor je iPhone. In iOS 26.4 komen er diverse nieuwe functies en veranderingen, die wij hier voor je op een rij gezet hebben.

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

Nieuw in iOS 26.4: deze populaire apps kun je straks ook in CarPlay gebruiken
Nog meer nieuws ontdekt: dit zijn alle nieuwe functies van iOS 26.4
Apple brengt eerste publieke beta van iOS 26.4 en iPadOS 26.4 uit: dit zit erin
Video's via CarPlay afspelen wordt straks mogelijk: nieuwe verwijzingen in iOS 26.4 gevonden
'Dit is hoe iOS 27 straks zorgt voor een langere batterijduur'

Apple TV

De Apple TV is Apple's kleine kastje voor aan je televisie, waarmee je video's kan kijken, gebruik kan maken van streamingdiensten als Netflix en Videoland, games kan spelen en foto's en video vanaf je iPhone, iPad en Mac kan afspelen op je televisie met AirPlay. De Apple TV is een woninghub voor HomeKit en wordt geleverd met de Siri Remote. Haal meer uit je Apple TV met deze mogelijkheden. Met handige tips en meer om de functies van je Apple TV te ontdekken. Het nieuwste model is de Apple TV 4K uit 2022. Voor de beste prijzen lees je ons artikel over een Apple TV kopen.

Apple TV 4K 2022 review met doos en remote
Alles over de Apple TV 4K 2022 Review Apple TV 4K 2022 Alles over de Apple TV-modellen Alles over de Siri Remote Apple TV kopen Beste Apple TV-apps Screensavers op Apple TV Apple TV als HomeKit-hub gebruiken Televisiekijken op de Apple TV Apple TV herstarten Apple TV updaten Waarom een Apple TV met 4K en HDR? Welke Apple TV heb ik? Review Apple TV 4K Apple TV's vergelijken Apple TV handleiding

Ook interessant

Siri Remote 2021

Veegbewegingen op de Siri Remote 2 irritant? Zo schakel je het uit

Tips
Samsung televisie met Apple TV+

Kleurbalans: zo kalibreer je je televisie voor optimale kleurweergave met de Apple TV

Tips
Apple smart home

Met deze nieuwe producten neemt Apple de smart home-markt eindelijk serieus

Nieuws
F1 filmposter

F1: The Movie krijgt een vervolg – staat er een Pittstop op de planning?

Nieuws
Apple TV screensaver met foto's instellen

Wanneer komt de nieuwe Apple TV in 2026? Dit is wat we verwachten

Nieuws 2 reacties
Apple TV 4K vergelijking

Siri Remote van de Apple TV gebruiken: deze tips moet je kennen

Gidsen

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.