Ondertitels zijn in veel films en series onmisbaar. Apple maakt het vanaf iOS 26.4 tijdens het film kijken mogelijk om de stijl van de ondertiteling aan te passen

We consumeren met zijn allen flink wat content, waarvan een groot deel niet in het Nederlands is. In veel apps kun je de ondertitels daarom al helemaal naar wens aanpassen, maar in Apple’s eigen videospeler was dat tot nu toe niet mogelijk. Met iOS 26.4 komt daar verandering in.

Ondertiteling personaliseren in iOS 26.4

Apple werkt aan een nieuwe functie in de standaard videospeler van iOS en tvOS waarmee je de stijl van de ondertiteling kunt aanpassen terwijl je kijkt. Zo pas je de ondertiteling voortaan direct aan, zonder eerst de instellingen in te hoeven duiken.

Het ondertitelmenu is hiervoor opnieuw ingericht. Tijdens het afspelen tik je op de drie puntjes naast de afspeelbalk en kies je voor Ondertiteling. Daarna tik je op Style en selecteer je een van de vooraf ingestelde stijlen die voor jou het prettigst leest. Via Beheer stijlen kun je bovendien zelf nieuwe stijlen maken en opslaan.

De opties zelf zijn niet helemaal nieuw, want eerder was het aanpassen van de ondertiteling alleen verstopt in de toegankelijkheidsinstellingen. In iOS 26.4 haalt Apple deze functie uit het verdomhoekje en zet het ondertitelmenu veel duidelijker in beeld.

Belangrijk om te weten is dat de functie niet in alle apps werkt. Streamingdiensten zoals Disney+ en Netflix gebruiken hun eigen videospeler, waardoor je daar de systeemondertitels niet kunt aanpassen. Veel van deze apps hebben wel een eigen ondertitelmenu met vergelijkbare opties en stijlen.

Wist je dat je op de Apple TV nog veel meer ondertitelingopties hebt? Zo kun je daar zelfs automatisch de ondertiteling laten in schakelen zodra je het geluid op stil zet. Of als je een stukje terugspoelt in een film of serie, bijvoorbeeld als je iets niet goed verstaan hebt.

Wanneer komt iOS 26.4?

Op dit moment is iOS 26.4 nog in de betafase en alleen beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke betatesters. Zoals we gewend zijn van een .4-update is ook iOS 26.4 een behoorlijk grote release, met een groot aantal nieuwe functies en verbeteringen. Als Apple het patroon van de afgelopen jaren volgt, verschijnt de definitieve versie voor alle gebruikers ergens in maart of april 2026. Tegelijkertijd wordt ook tvOS 26.4 verwacht.