Apple fixt na maanden het iPhone-toetsenbord in iOS 26.4

Apple lost in iOS 26.4 een veelgehoord probleem op met het iPhone-toetsenbord. Veel gebruikers hadden last van een niet goed werkend toetsenbord, met name als je snel typt.

Op fora als Reddit werd sinds de komst van iOS 26 al geklaagd over een gebrekkige nauwkeurigheid van het iPhone-toetsenbord. Gebruikers klagen sindsdien over ingedrukte toetsen die niet herkend worden, waardoor het typen op het toetsenbord lastiger werd omdat de autocorrectie er verkeerde woorden van maakte. Uit de releasenotes van iOS 26.4 blijkt dat Apple dit een fix voor het toetsenbord doorgevoerd heeft.

iOS 26.4 verbetert het iPhone-toetsenbord

Op Apple’s eigen supportforum maar ook op Reddit is de afgelopen maanden veelvuldig geklaagd over vertragingen bij het iPhone-toetsenbord. Er ging zelfs een viral video rond waarin (een deel van) het probleem aangekaart werd. Na zes maanden heeft Apple nu eindelijk iets aan het iOS 26-toetsenbord gedaan, want in de releasenotes van iOS 26.4 zegt Apple dat het toetsenbord beter werkt als je snel typt. De exacte tekst is als volgt:

Improved keyboard accuracy when typing quickly

Bij snel typen kon het sinds iOS 26 gebeuren dat ingedrukte toetsen niet opgepakt werden, waardoor je incomplete woorden kreeg en in combinatie met de autocorrectie niet kloppende zinnen kreeg. Apple belooft dus dat dit nu verholpen is, al is het nog de vraag of alle klachten over het iOS 26-toetsenbord met deze update opgelost zijn.

Sinds iOS 26 kunnen er op je iPhone twee soorten toetsenborden verschijnen: het opnieuw ontworpen iOS 26-toetsenbord (met afgeronde hoeken aan de bovenkant) en het toetsenbord van iOS 18 en ouder. Apps die nog niet gebouwd zijn voor de iOS 26-update, tonen automatisch het oudere ontwerp. Sommige gebruikers ervaarden ook problemen met het ontwerp zelf, doordat de knoppen een iets andere vorm hebben.

iOS 26 toetsenbord vs iOS 18 toetsenbord

Naast deze fix, biedt iOS 26.4 ook nog veel nieuwe functies voor onder andere Apple Music, Podcasts, CarPlay en meer. Ook zijn er nieuwe emoji en heeft Apple talloze andere visuele wijzigingen doorgevoerd. Lees ook onze eerdere round-up van alle functies van iOS 26.4.