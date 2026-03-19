Vertalen in iMessage met iOS 26

Apple fixt na maanden het iPhone-toetsenbord in iOS 26.4

Apple lost in iOS 26.4 een veelgehoord probleem op met het iPhone-toetsenbord. Veel gebruikers hadden last van een niet goed werkend toetsenbord, met name als je snel typt.
Benjamin Kuijten -

Op fora als Reddit werd sinds de komst van iOS 26 al geklaagd over een gebrekkige nauwkeurigheid van het iPhone-toetsenbord. Gebruikers klagen sindsdien over ingedrukte toetsen die niet herkend worden, waardoor het typen op het toetsenbord lastiger werd omdat de autocorrectie er verkeerde woorden van maakte. Uit de releasenotes van iOS 26.4 blijkt dat Apple dit een fix voor het toetsenbord doorgevoerd heeft.

iOS 26.4 verbetert het iPhone-toetsenbord

Op Apple’s eigen supportforum maar ook op Reddit is de afgelopen maanden veelvuldig geklaagd over vertragingen bij het iPhone-toetsenbord. Er ging zelfs een viral video rond waarin (een deel van) het probleem aangekaart werd. Na zes maanden heeft Apple nu eindelijk iets aan het iOS 26-toetsenbord gedaan, want in de releasenotes van iOS 26.4 zegt Apple dat het toetsenbord beter werkt als je snel typt. De exacte tekst is als volgt:

Improved keyboard accuracy when typing quickly

Bij snel typen kon het sinds iOS 26 gebeuren dat ingedrukte toetsen niet opgepakt werden, waardoor je incomplete woorden kreeg en in combinatie met de autocorrectie niet kloppende zinnen kreeg. Apple belooft dus dat dit nu verholpen is, al is het nog de vraag of alle klachten over het iOS 26-toetsenbord met deze update opgelost zijn.

Sinds iOS 26 kunnen er op je iPhone twee soorten toetsenborden verschijnen: het opnieuw ontworpen iOS 26-toetsenbord (met afgeronde hoeken aan de bovenkant) en het toetsenbord van iOS 18 en ouder. Apps die nog niet gebouwd zijn voor de iOS 26-update, tonen automatisch het oudere ontwerp. Sommige gebruikers ervaarden ook problemen met het ontwerp zelf, doordat de knoppen een iets andere vorm hebben.

iOS 26 toetsenbord vs iOS 18 toetsenbord

Naast deze fix, biedt iOS 26.4 ook nog veel nieuwe functies voor onder andere Apple Music, Podcasts, CarPlay en meer. Ook zijn er nieuwe emoji en heeft Apple talloze andere visuele wijzigingen doorgevoerd. Lees ook onze eerdere round-up van alle functies van iOS 26.4.

iOS 26 functies

Meer dan 20 nieuwe functies en verbeteringen: dit is er allemaal nieuw in iOS 26.4

iOS 26.4 is de volgende grote update voor je iPhone. In iOS 26.4 komen er diverse nieuwe functies en veranderingen, die wij hier voor je op een rij gezet hebben.

Apple brengt Release Candidate van iOS 26.4 uit: dit zit erin
Apple brengt eerste speciale beveiligingsupdate uit voor iPhone, iPad en Mac - en die installeer je op een nieuwe manier
Wanneer komt iOS 26.4 uit, de volgende grote iPhone-update? De AirPods Max 2 verklapt het (bijna)
'iOS 27 brengt geen grote Liquid Glass-verandering, maar Apple wil wel deze veelgevraagde functie'
Apple brengt twee nieuwe updates uit voor oudere iPhones en iPads: snel updaten voor de beste beveiliging

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26 Nieuw voor de Telefoon-app in iOS 26 iOS 26 installeren doe je zo Bugs en problemen in iOS 26

iOS 26 beta

Apple brengt Release Candidate van iOS 26.4 uit: dit zit erin

Nieuws
Apple beveiliging op devices

Apple brengt eerste speciale beveiligingsupdate uit voor iPhone, iPad en Mac – en die installeer je op een nieuwe manier

Nieuws 3 reacties
test toestellen iOS 26

Wanneer komt iOS 26.4 uit, de volgende grote iPhone-update? De AirPods Max 2 verklapt het (bijna)

Nieuws
Siri lichtbol

Zo kun je Siri activeren met een toetscombinatie op de Mac

Tips
iOS 26 functies

Meer dan 20 nieuwe functies en verbeteringen: dit is er allemaal nieuw in iOS 26.4

Nieuws 9 reacties

Deze 8 nieuwe emoji komen met iOS 26.4 naar je iPhone (maar eentje missen we nog)

Nieuws 1 reactie

