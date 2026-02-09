‘Deze populaire apps kun je straks ook in CarPlay gebruiken’

Apple CarPlay in een auto

CarPlay werkt met een beperkt aantal soorten apps en volgens een bron wordt dit binnenkort uitgebreid. AI-apps als Gemini en Claude zouden dan ook in CarPlay te gebruiken zijn.
Welke apps gebruikt kunnen worden in CarPlay, wordt direct door Apple zelf bepaalt. Momenteel worden er alleen apps ondersteunt voor onder andere navigatie, communicatie, parkeren, audio, tanken en laden, maar Bloomberg meldt nu dat er nog een categorie komt. Het gaat om zogenaamde spraakbestuurde AI-apps die straks naar CarPlay komen. Wat kun je daarmee?

‘AI-apps met spraak naar CarPlay’

De nieuwe categorie voor AI-apps in CarPlay zou ergens de komende maanden toegevoegd worden. Met deze functie kunnen apps als ChatGPT, Claude en Gemini CarPlay-versies aanbieden. De app verschijnt dan dus ook als knop op je CarPlay-scherm, waarna je via stem een vraag of opdracht kan geven. Je zou dan dus aan dergelijke AI-apps dingen kunnen vragen die onderweg relevant zijn. Of als je tijdens een lange rit eens na zit te denken over bepaalde onderwerpen, waar je dan via de AI-app op je CarPlay scherm hulp bij kan vragen.

Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Het zou waarschijnlijk op een zelfde manier werken als nu het geval is met WhatsApp in CarPlay. Je tikt dus op de app AI-app op je CarPlay-scherm, waarbij je meteen via spraak de vraag kan stellen. De apps hebben zelf waarschijnlijk geen interface, om afleiding te voorkomen. Zo kun je ook in WhatsApp in CarPlay geen gesprekkenlijst zien, maar krijg je alleen knoppen om een nieuw gesprek te dicteren of om ongelezen berichtjes voor te laten lezen. In Apple’s eigen Berichten-app zie je wel een gesprekkenlijst, maar dat is voor externe ontwikkelaars niet mogelijk. Dat zal waarschijnlijk ook niet zo zijn bij de nieuwe AI-apps in CarPlay.

Ontwikkelaars moeten de nieuwe mogelijkheid wel apart ondersteunen, dus het is niet zo dat straks ineens je favoriete AI-app in CarPlay werkt. Apple ziet toe op welke apps om ondersteuning vragen en keurt die per geval goed. De ondersteuning zou ergens in de komende maanden toegevoegd worden, dus mogelijk is dit onderdeel van iOS 26.4 of later.

ChatGPT in de auto nu al mogelijk

Maar wist je dat je nu al ChatGPT kan gebruiken in de auto? Je kan ChatGPT koppelen aan Siri en aangezien je Siri standaard in CarPlay kan gebruiken, kun je zo ook een vraag meteen doorspelen naar ChatGPT. Dit doe je door Siri in CarPlay te activeren en je vraag te beginnen met “Vraag aan ChagGPT”, met daarachter je vraag of opdracht. Vervolgens zoekt Siri contact met ChatGPT en wordt het antwoord via CarPlay opgelezen.

Bestaat er een dicteer app of komt er zo’n app voor carplay?

