Deze 8 nieuwe emoji komen met iOS 26.4 naar je iPhone (maar eentje missen we nog)

Apple voegt in iOS 26.4 weer een aantal nieuwe emoji toe. Het gaat om onder andere om een vervormd gezicht en een schatkist. Maar een beloofde emoji lijkt het niet te hebben gered.
Benjamin Kuijten -

Eens per jaar voegt Apple nieuwe emoji toe aan je iPhone, iPad, Mac en andere Apple-apparaten, die uitgekozen zijn door het Unicode Consortium. Al in de zomer van 2025 gaf deze organisatie een preview van de kanshebbers van de nieuwe emoji, maar nu weten we welke het uiteindelijk gehaald hebben en definitief beschikbaar komen op je iPhone. Apple heeft er nu ook zijn eigen ontwerp van gemaakt, die je in iOS 26.4 terug gaat zien op je Apple-apparaat.

Nieuwe emoji in iOS 26.4

In totaal gaat het om acht nieuwe emoji, met daarnaast nog nieuwe huidskleur- en geslachtsvarianten van de worstelende poppetjes en dansers met konijnenoren. De volledig nieuwe emoji zijn als volgt:

  • Vervormd gezicht
  • Vechtwolkje (die je kent van strips)
  • Balletdanser
  • Bigfoot
  • Orka
  • Rollende rotsblokken
  • Trombone
  • Schatkist
Emoji in iOS 26.4

In het oorspronkelijke voorstel van afgelopen zomer, was er in plaats van de rollende rotsblokken nog een emoji van een klokhuis van een Apple. Deze emoji heeft de definitieve lijst dus niet gehaald, al is niet duidelijk waarom niet. Zou Apple geen voorstander geweest zijn van een afgekloven appel of zag het Unicode Consortium toch geen animo voor deze emoji? Daar zullen we waarschijnlijk nooit achter komen.

In totaal, met alle huidskleuren- en geslachtscombinaties meegerekend, gaat het om 163 nieuwe emoji die met iOS 26.4 naar je iPhone komen. Eerder dit jaar werd overigens ook al een voorstel gedaan voor nieuwe emoji die waarschijnlijk begin 2027 naar je iPhone komen.

