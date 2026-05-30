In de AirPods Pro 3 kun je dankzij EN 352-bescherming je AirPods als volwaardige gehoorbescherming gebruiken. Wij leggen je uit hoe je dit inschakelt

Met AirPods Pro 2 kon je via de verschillende luistermodi al eenvoudig bepalen hoeveel geluid van je media en omgeving werd doorgelaten. Met de AirPods Pro 3 tilt Apple dit een niveau hoger door EN 352‑bescherming te ondersteunen. Dankzij deze ondersteuning bieden de oordopjes een aanzienlijke extra demping van zowel omgevingsgeluid als het geluid van je media, zodat je gehoor beter wordt beschermd.

Gehoorbescherming op je AirPods Pro

Met actieve gehoorbescherming op je AirPods kun je je gehoor beschermen in luide omgevingen, bijvoorbeeld tijdens een sportevenement, concert of in druk stadsverkeer. Zodra je een luistermodus inschakelt, staat gehoorbescherming standaard aan. Hoe sterk het geluid wordt gedempt, hangt af van de pasvorm van je AirPods, het omgevingsgeluid en de luistermodus die je gebruikt.

In Nederland en België gaat Apple nog een stap verder met gehoorbescherming. Je kunt daar EN 352‑bescherming inschakelen, waarbij het maximale mediavolume wordt beperkt tot 82 dBA volgens de geldende norm. Dit heb je daarvoor nodig:

Pasvorm controleren

Voor een optimale werking van de gehoorbescherming is het essentieel dat je AirPods Pro de juiste pasvorm hebben. Met goed passende oordopjes werkt de noise-cancelling niet alleen beter, maar dringt er ook minder geluid je gehoorgang binnen. Zo bescherm je je gehoor een stuk effectiever. Hoe je de juiste pasvorm kiest, leggen we uit in een aparte tip.

Zo stel je gehoorbescherming in op je AirPods

Om gebruik te kunnen maken van de EN 352-bescherming op je AirPods Pro 3 moet je deze inschakelen op je iPhone, iPad of Mac. Open de Instellingen. Tik op je AirPods. Tik vervolgens op Gehoorbescherming. In dit menu tik je op Configureer ‘EN 352-bescherming’. Tik op Schakel ‘EN 352-bescherming’ in.

Je merkt dat het volume van de media die je afspeelt omlaag gaat en dat ook omgevingsgeluiden merkbaar worden gedempt. Houd er wel rekening mee dat dit geen volledige garantie op gehoorbescherming biedt. In sommige werkvelden zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) nog steeds verplicht. Overleg daarom altijd met je werkgever als je deze functie op de werkvloer wilt gebruiken.

