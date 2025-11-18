Een herinnering zet je niet voor niets en deze kan je flink handiger maken, door er een wekker aan toe te voegen. Zo vergeet je nooit meer de belangrijkste dingen.

Soms heb je herinneringen die zo belangrijk zijn dat je deze niet mag vergeten. Je kan dan natuurlijk ook een wekker zetten, maar je wil het eigenlijk ook gewoon in de Herinneringen-app kunnen zetten. Vanaf iOS 26.2 kan dat, want met een wekker voor je herinnering hoef je nooit meer een taak te vergeten. Wij leggen je uit hoe het werkt.

Wekker krijgen bij een Herinnering op iPhone

In iOS 26.2 voegt Apple aan de de Herinneringen-app een handige nieuwe functie toe: je kunt aangeven dat een herinnering dringend is. Wanneer je dit activeert, verschijnt er op het geplande moment een alarm dat lijkt op de wekker die je ’s ochtends ziet. Je kunt het alarm direct stoppen of snoozen. Kies je voor snoozen, dan verschijnt er een Live Activiteit-melding op je toegangsscherm, zodat je ziet dat de herinnering nog actief is. Vanuit deze melding kun je de herinnering ook opnieuw inplannen. Het alarm klinkt alleen op je hoofdtoestel. Dit is hetzelfde toestel dat je ook gebruikt voor het delen van je locatie, bijvoorbeeld via Zoek mijn. De wekker gaat dus niet af op alle apparaten die synchroniseren met de Herinneringen-app.

Het voordeel van zo’n wekker voor je herinnering, is dat deze constant af blijft gaan totdat je hem stopt. Bij een gewone herinnering krijg je een keer een notificatie, waarna de melding wel op je toegangsscherm blijft staan. Maar zelfs dan kun je je taak makkelijk vergeten of simpelweg negeren. Met zo’n wekker gebeurt dat een stuk minder snel.

Wekker bij Herinnering via Herinnering-app

Om een wekker in te stellen bij een herinnering in de Herinneringen-app voer je deze stappen uit: Open de Herinneringen-app. Maak een nieuwe herinnering aan. Tik onderaan in de balk op het kalender en klok-icoon en tik vervolgens op Aangepast. Zet de schakelaars bij zowel Tijd als Dringend aan. Selecteer een tijd en op dat moment zal je wekker afgaan. Schuif om deze wekker te stoppen of kies voor sluimeren.

Wekker bij herinnering via Agenda-app

Naast dat je in de Herinneringen-app een wekker bij een herinnering kan zetten is dat ook mogelijk in de Agenda-app. Om dat te doen voer je de volgende stappen uit:

Open de Agenda-app. Tik rechtsboven op het plusje. Selecteer hier Herinnering. Zet hier de schakelaar bij Dringend aan. Nu krijg je op je iPhone een wekker van je herinnering.

