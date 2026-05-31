App Gemist mei 2026: Sneezy, NeatPass, Era en meer

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

🏆 iCulture (Nederlandse) App van de Maand: Mandje Boodschappen kopen we allemaal, maar velen zullen het erover eens zijn dat het lastig te bepalen is waar je echt het voordeligst uit bent voor je boodschappenlijst. Daarom is Mandje ontwikkeld. Deze app functioneert als boodschappenlijst die de prijzen vergelijkt bij de 9 grootste supermarktketens van Nederland. Je ziet zo waar je het goedkoopst uit bent en of een product überhaupt wel ergens te koop is. Heb je een favoriet product, dan kun je hier meldingen voor ontvangen als het ergens in de aanbieding is. Ook kun je de prijsgeschiedenis bekijken. Omdat je waarschijnlijk niet in de buurt van ál die supermarkten woont, kijkt de app ook naar je postcode of huidige locatie om een goed beeld te geven.

Mandje Versie 1.4.2 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 44.16 MB Uitgever Built Different Studio Leeftijd 4+ Talen ParkVrij Loop je weleens tegen het probleem aan dat je een parkeergarage wil gebruiken, maar dat deze bij aankomst vol blijkt te zijn? Dat moet met de ParkVrij-app verleden tijd zijn. Deze Nederlandse app van ontwikkelaar Pieter van der Woude toont realtime beschikbaarheid van parkeergarages en laat ook beschikbare voorzieningen zien. Omdat de app (iedere minuut!) gegevens van openbare bronnen ophaalt, zijn niet alle parkeergarages inbegrepen. Zo deelt Q-Park geen informatie voor andere ontwikkelaars. Toch is ParkVrij een nuttige app om op je iPhone te hebben. De ontwikkelaar hoopt ook een CarPlay-app uit te brengen. ParkVrij Versie 1.2.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.6+ Grootte 1.48 MB Uitgever Pieter Van der Woude Leeftijd 4+ Talen Ejectify 2 Deze app, ook van Nederlandse bodem, is in het leven geroepen om je gegevensdragers te beschermen. Heb je een usb-stick met je Mac verbonden en trek je deze er zomaar uit, dan kán dit tot dataverlies leiden. Je krijgt hier dan ook een melding van op je Mac. Ejectify werpt schijven automatisch uit als ze niet in gebruik zijn. Wil je ze weer gebruiken, dan worden ze weer geactiveerd. De app is onlangs helemaal opnieuw geschreven door ontwikkelaar Niels Mouthaan en biedt nu meer functies. Zo worden nu meer soorten gegevensdragers, zoals SD-kaarten, ondersteund en is de app toekomstbestendig dankzij Apple Silicon-ondersteuning.

Je kunt Ejectify 2 downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Brim

Dit is meer dan een app om gewoon je waterinname mee bij te houden. In plaats van een vast doel zoals anderhalf of twee liter water per dag, maakt Brim een gepersonaliseerd doel per dag. Hiervoor kijkt de app naar het weer (temperatuur en luchtvochtigheid), je stappen en work-outs en je slaapduur. Zo zou je op warme en actieve dagen meer moeten drinken dan op koude rustdagen. De app is gratis te gebruiken, maar verstopt extra functies voor €0,99 per maand of €9,99 per jaar.

Brim – Watertracker Versie 1.2.21 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 17.0+ Grootte 4.14 MB Uitgever Juraj Dollinger-Lenharcik Leeftijd 4+ Talen

Mojito

Emoji gebruiken maakt een chatgesprek voor veel mensen persoonlijker en leuker. Op een iPhone of iPad heb je er zo een gevonden, maar met onder meer iMessage op de Mac is het lastiger. Je bent aangewezen op een handmatige keuze of QuickType. In andere Mac-apps, zoals WhatsApp en Slack, kun je vaak door een dubbele punt te typen snel een emoji vinden. Zo is :joy: bijvoorbeeld de 😂 – een van de populairste emoticons. Met de Mojito-app kun je deze functie ook op de Mac gebruiken. Mojito werkt in alle apps waar je een emoji kunt typen. Het is ook mogelijk om gif-bestanden een eigen snelkoppeling te geven.

Je kunt Mojito gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Hovercraft

Met de Hovercraft-app kun je op de Mac betere presentaties geven. Een normale online vergadering heeft deelnemers met een camera, waar meestal één persoon tegelijk een scherm deelt voor een presentatie. Hovercraft pakt het iets anders aan. Je kunt hier je presentatie als overlay op je eigen camerabeeld zetten en deze met je handen bewegen. Dit heeft als voordeel dat je je presentatie persoonlijker kunt overdragen, maar je moet er wel voor betalen. De eerste week is gratis en daarna kun je vanaf $19 een eeuwige licentie kopen.

Je kunt Hovercraft downloaden op de website van de ontwikkelaar.