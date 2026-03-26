CarPlay wordt in iOS 26.4 verder uitgebreid met een aantal nieuwe functies. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe functie, maar die komt later pas beschikbaar.

Met iOS 26.4 krijgt CarPlay er meerdere nieuwe mogelijkheden bij. Apple voegt ondersteuning toe voor AI‑assistenten in de auto en introduceert een nieuwe Achtergrondmuziek‑widget. Daarnaast legt Apple in deze update alvast de basis voor een langverwachte functie: video in de auto.

#1 AI-chatbots in CarPlay

In iOS 26.4 krijgt CarPlay ondersteuning voor een nieuwe appcategorie: ‘voice-based conversational apps’. Daarmee kunnen AI-chatbots als ChatGPT, Google Gemini en Claude straks ook via CarPlay gebruikt worden, zodra ontwikkelaars de ondersteuning toevoegen. Op dit moment zijn die er nog niet, maar we verwachten dat dit niet al te lang meer zal duren.

Tot nu toe was CarPlay beperkt tot vaste categorieën zoals navigatie, audio en berichten. Daar komt nu een extra categorie bij, speciaal voor spraakgestuurde AI-assistenten. Je kunt hiermee vragen stellen, samenvattingen laten maken of ideeën uitwerken, zonder naar het scherm van je iPhone te hoeven kijken.

Om de veiligheid te waarborgen gelden er wel strikte regels. AI-apps moeten direct in spraakmodus starten en mogen geen tekst of afbeeldingen tonen op het CarPlay-scherm. Bovendien kun je Siri niet vervangen als standaardassistent in de auto, waardoor deze AI-apps vooral een extra hulpmiddel zijn en geen vervanger voor Siri.

#2 Achtergrondmuziek-widget

In iOS 26 introduceerde Apple voor het eerst widgets in CarPlay, bijvoorbeeld voor het weer, je agenda en de bediening van je Woning‑accessoires. In iOS 26.4 komt daar een nieuwe optie bij: de widget voor achtergrondmuziek.

Deze functie was in iOS 18 al beschikbaar als regelaar in het bedieningspaneel van je iPhone en komt nu ook als widget naar CarPlay. Zo zet je met één tik sfeermuziek aan tijdens het rijden, zonder door apps en afspeellijsten te hoeven bladeren. De widget werkt vergelijkbaar met de achtergrondmuziekopties die in iOS 26.4 ook op het beginscherm van de iPhone te vinden zijn.

Je stelt de widget in via de Instellingen‑app op je iPhone, via Instellingen > Algemeen > CarPlay > jouw auto > Widgets. Daar kun je de widgetstapel aanpassen en de Achtergrondmuziek‑widget toevoegen. Met deze tool start je snel een sfeerlijst, bijvoorbeeld voor Slaap, Relaxed, Productiviteit of Welzijn.

Video in de auto komt eraan

Tijdens de WWDC 2025 kondigde Apple aan dat in iOS 26 ondersteuning voor video in CarPlay komt, maar in de uiteindelijke release ontbrak de functie nog. In de beta’s van iOS 26.4 doken inmiddels wel aanwijzingen op dat de komst van videoweergave in CarPlay dichterbij komt.

In de broncode zijn namelijk onderdelen voor CarPlay met AirPlay video aangetroffen, maar daadwerkelijke ondersteuning ontbreekt in de definitieve versie nog steeds. Zelfs als video in de auto technisch gereed is, kan het nog een tijd duren voordat je er echt gebruik van kunt maken. Autofabrikanten moeten de functie eerst zelf in hun systemen inbouwen. Reken daarom niet op directe beschikbaarheid in alle auto’s, maar op een geleidelijke uitrol per merk en model.