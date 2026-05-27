iOS 26.6 waarschuwt je straks als je té veel nummers wil blokkeren

Sommige updates brengen vooral kleine, maar handige verbeteringen met zich mee. In iOS 26.6 krijg je voortaan een melding zodra je het maximumaantal geblokkeerde contacten hebt bereikt.
Sasha Koevoets

Apple voegt met iOS 26.6 een kleine, maar handige verbetering toe aan de manier waarop het blokkeren van contacten op de iPhone werkt. In deze versie is een nieuwe waarschuwing opgedoken die gebruikers informeert wanneer ze de limiet voor geblokkeerde contacten hebben bereikt, zo ontdekte MacRumors.

Blokkeren krijgt een duidelijker limiet

De nieuwe melding als je aan je limiet van geblokkeerde nummers zit, geeft meer duidelijkheid waarom je niet meer telefoonnummers op je lijst met geblokkeerde accounts kan zetten. Tot nu toe was dat voor veel gebruikers niet altijd duidelijk. De melding gaat als volgt:

Je hebt het maximale aantal geblokkeerde contacten bereikt. Om extra bellers te blokkeren, moet je eerst een geblokkeerd contact verwijderen in Instellingen

Hoeveel contacten je precies kunt blokkeren is niet duidelijk. Apple geeft daar geen concrete informatie over. Online wordt vaak gesproken over een limiet in de duizenden, maar harde cijfers ontbreken. Wel lijkt het erop dat sommige gebruikers al eerder tegen beperkingen aanlopen dan verwacht.

Je vraagt je misschien af waarom er überhaupt een limiet zit op het aantal contacten. Dat heeft vermoedelijk een technische reden. Een oneindige lijst aan geblokkeerde contacten kan in sommige situaties met tienduizenden nummers voor technische problemen zorgen. Apple stelt voor dergelijke zaken vaak limieten in, zoals je ook een limiet hebt op het aantal openstaande tabbladen. Zo’n limiet kan dus helpen om vastlopers te voorkomen. Zo is zelfs de tijdkiezer voor de wekker geen oneindige scrolbare lijst, zo bleek eerder.

Hoe deblokkeer je mensen?

Wie nieuwe nummers wil kunnen blijven blokkeren, zal eerst ruimte moeten maken in de bestaande lijst. Dat kan via Instellingen > Apps > Telefoon > Geblokkeerde contacten. Een bulkoptie ontbreekt, waardoor je contacten één voor één moet verwijderen. Dat kan door naar links te vegen of via ‘Wijzig’ de rode min-knop te gebruiken om een nummer te deblokkeren. Hoe je iemand blokkeert in iMessage of FaceTime leggen we je uit in onderstaande tip

Wanneer komt iOS 26.6?

iOS 26.6 is nu als beta beschikbaar voor ontwikkelaars. Publieke testers volgen later, terwijl de definitieve release naar verwachting nog enkele weken op zich laat wachten. Nieuwe grote functies zijn vooralsnog niet ontdekt. Hiermee lijkt iOS 26.6 vooral te focussen op kleine verbeteringen zoals deze extra melding en verdere optimalisaties onder de motorkap. Voor de echte grote functies moet je wachten op iOS 27, waarvan op 8 juni de aankondiging is. De beta daarvan verschijnt diezelfde dag, met een publieke release in september.

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

