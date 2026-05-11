Apple heeft iOS 26.5 en iPadOS 26.5 uitgebracht. Deze updates brengen enkele nieuwe functies naar je iPhone en iPad, waaronder een gloednieuwe wallpaper.

Apple gaat bijna iOS 27 aankondigen, maar voordat het zover is, is er nu nog een nieuwe update. In de vorm van iOS 26.5 en iPadOS 26.5 staan er nu weer nieuwe updates voor je klaar, met daarin de nodige verbeteringen en fixes. Apple was de afgelopen weken al bezig met het testen van de update, maar nu kan iedereen deze installeren.

iOS 26.5 beschikbaar

De nieuwe update biedt allereerst een nieuwe Pride-wallpaper naar je iPhone en iPad, die ook prima gebruikt kan worden als je niets met Pride hebt. Je kan namelijk zelf tot twaalf kleuren combineren, waarbij je de keuze hebt uit in totaal 75 verschillende kleuren. Je maakt zo in een paar stappen je eigen kleurrijke achtergrond, die er wat ons betreft mooi uit ziet.

De update brengt echter ook wat andere interessante aanpassingen. Zo is er een nieuw menu waarmee je het doorsturen van meldingen naar andere apparaten (zoals smartwatches van derden) kan regelen. Ook gaat het synchroniseren van apparaten makkelijker, vergelijkbaar met AirPods. Bovendien is het nu makkelijker om Apple’s eigen Magic-accessoires te koppelen, want je hoeft ze alleen maar bedraad aan te sluiten. Vervolgens gaat de draadloze koppeling automatisch, net als al lange tijd het geval is op de Mac.

iOS 26.5 brengt nog meer nieuwe functies naar je iPhone en iPad en in ons eerdere overzicht lees je welke dat zijn.

Releasenotes iOS 26.5

Deze update bevat ondersteuning voor RCS-berichten met end-to-end-encryptie (bèta) en een nieuwe downloadbare achtergrond ‘Pride-luminantie’, plus verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Deze update bevat de volgende verbeteringen: RCS-berichten met end-to-end-encryptie (bèta) zijn beschikbaar in Berichten bij ondersteunde aanbieders en worden geleidelijk uitgerold. Ga voor meer informatie naar:

https://support.apple.com/109526

https://support.apple.com/109526 De achtergrond ‘Pride-luminantie’ die een reeks kleuren dynamisch verspreidt, is beschikbaar om te worden gedownload Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/100100

Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle iPhone-modellen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar:

https://apple.com/nl/ios/feature-availabilityl.

In software-updates, zoals deze, worden nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd die invloed kunnen hebben op de prestaties en/of de batterijduur. Ga voor meer informatie naar:

https://support.apple.com/125039

iOS 26.5 downloaden

Om iOS 26.5 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt.

