Door de strenge regels, verschijnen sommige nieuwe Apple-functies pas veel later of helemaal niet in de EU. Een goed voorbeeld daarvan is iPhone Mirroring, een handige functie waarmee je je iPhone kan bedienen vanaf je Mac. Je krijgt dan zelfs de meldingen van je iPhone gewoon op je Mac binnen. Helaas is deze functie bijna twee jaar na de introductie vandaag de dag nog steeds niet in Europa te gebruiken. Maar dankzij iOS 26.5 hebben we nu wel een aantal andere functies in de EU die andere regio’s niet hebben.

Deze nieuwe EU-functies zijn de afgelopen maanden al door Apple getest in diverse beta’s. Het dook voor het eerst op in de beta van iOS 26.3, maar het is nu met ingang van iOS 26.5 beschikbaar voor iedereen binnen de EU.

#1 iPhone-meldingen doorsturen naar wearables

Apple heeft nu, onder druk van de Digital Markets Act, een systeem ingebouwd waarmee je de meldingen van je iPhone kan laten doorsturen naar een wearable van derden, zoals een smartwatch. Voorheen moesten fabrikanten van wearables hier eigen systemen op bedenken, met als gevolg een minder goede ervaring. Met de nieuwe optie kun je bepalen van welke app de meldingen doorgestuurd moeten worden naar welk apparaat. Heb je een Apple Watch gekoppeld, dan verschijnt deze ook hier in de instellingen. Heb je een andere wearable van derden die gebruikmaakt van dit systeem, dan verschijnt die hier ook automatisch.

Met het nieuwe systeem kan een melding maar naar een apparaat gestuurd worden. Heb je dus zowel een Apple Watch als een andere geschikte wearable, dan moet je kiezen naar welk apparaat de meldingen doorgestuurd worden. Bovendien zorgt het nieuwe systeem er ook voor dat je op meldingen kan reageren vanaf een wearable.

#2 Makkelijker koppelen zoals AirPods

Apple maakt het ook makkelijker om accessoires zoals koptelefoons, oordopjes en andere wearables te koppelen. In iOS 18 introduceerde Apple al de AccessorySetupKit, waarmee het koppelen van accessoires van derden meer lijkt zoals met AirPods. Maar dat koppelingsproces liep altijd via een app die hoort bij het accessoire. Met iOS 26.5 werkt het koppelen ook op basis van nabijheid van het accessoire, ongeacht of je de bijbehorende app hebt. Je hoeft alleen maar een accessoire in de buurt te houden en in te schakelen om het koppelingsproces te starten.

#3 Live activiteiten doorsturen naar wearables

Live Activiteiten zijn een speciaal soort meldingen, waarin een gebeurtenis live gevolgd kan worden. Denk aan een live tussenstand van een sportwedstrijd of het volgen van een online bestelling. Sinds een aantal jaar worden deze Live Activiteiten van je iPhone ook getoond op je Apple Watch, zelfs als er geen Apple Watch-app bij is. Met iOS 26.5 kunnen deze Live Activiteiten ook op andere wearables getoond worden. Dat gaat dan op dezelfde manier als op de Apple Watch. Fabrikanten moeten dit wel actief ondersteunen.

Onthoud dat al deze nieuwe functies dus niet automatisch op je toestel verschijnen als je bijvoorbeeld een willekeurige smartwatch gekoppeld hebt. De fabrikant moet zijn of haar apparaat wel geschikt maken en op dit moment is nog niet duidelijk voor welke apparaten dit geldt. Ook zijn de functies alleen beschikbaar voor iPhone-gebruikers in de EU met een Apple Account dat is ingesteld voor een land binnen de EU.

Ook nieuwe functie die niet in de EU werkt

Tegelijkertijd brengt iOS 26.5 een functie die niet in de EU beschikbaar is. De functie Suggested Places in Apple Kaarten toont voorgestelde locaties (zoals winkels, restaurants en andere bijzonderheden) op basis van wat er trending is bij jou in de buurt en je recente zoekopdrachten. Deze functie werkt ook samen met de aankomende nieuwe advertenties in Apple Kaarten, die vooralsnog alleen in de VS komen.