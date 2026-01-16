Met het Apple Creator Studio-abonnement haal je een verzameling aan (professionele) creatieve apps in huis. Daarnaast krijgen ook de iWork-apps (Pages, Numbers, Keynote) extra functies voor abonnees. In deze uitleg vertellen we je alles wat je moet weten.

Van professionele filmbewerking in Final Cut Pro tot huis-tuin-en-keuken-apps als Pages, Numbers en Keynote; met de Apple Creator Studio-abonnementsbundel heb je volgens Apple alles in huis om je creativiteit vorm te geven. Je kunt een maandelijks of jaarlijks abonnement afsluiten, maar er is ook een gratis proefperiode. Wij zetten het voor je uiteen.

Wat is Apple Creator Studio?

Apple heeft een scala aan apps om mee te creëren. Denk aan films, muziek, foto’s, presentaties en andere creatieve uitingen. Met Apple Creator Studio komen deze allemaal samen in één abonnement. Hierdoor hoef je de apps niet los aan te schaffen en betaal je zolang je het wil gebruiken. Het abonnement is op 13 januari aangekondigd en is vanaf 28 januari 2026 beschikbaar.

Om de volledige functionaliteit van de bundel te benutten, heb je minimaal iOS 26, iPadOS 26 of macOS 26 nodig.

Welke apps zitten in de bundel?

De volgende apps vind je in de Apple Creator Studio-bundel:

Professionele videobewerking:

Final Cut Pro (bewerken)

Motion (o.a. titels en visuele effecten)

Compressor (exporteren)

Professionele muziekproductie:

Logic Pro (muziekproductie)

MainStage (live instrument rig)

Digitale kunst:

Pixelmator Pro

Algemene apps:

Pages (tekstverwerking)

Keynote (presentaties)

Numbers (spreadsheets)

Freeform (digitaal whiteboard)

Huh, maar die laatste apps zijn toch gratis?

Ja, de apps Pages, Keynote, Numbers en Freeform zijn gratis en zijn zelfs onderdeel van Apple’s standaardapps. Dat blijft ook zo. Toch zitten ze in de Apple Creator Studio, want abonnees krijgen extra functies. Alle extra functies hebben te maken met AI. Hiervoor werkt Apple samen met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.

Zo heb je in alle vier de apps toegang tot een afbeeldingenbibliotheek en kun je afbeeldingen met AI bewerken. In Keynote krijg je de optie om met AI slides te maken en sprekersnotities te genereren. Ook worden je slides presentabel gemaakt door bijvoorbeeld de uitlijning van afbeeldingen en lettertypes te corrigeren. Numbers krijgt de mogelijkheid om cellen te vullen op basis van automatisch herkende patronen.

Wat kost Apple Creator Studio per maand of per jaar?

De prijs van Apple Creator Studio is afhankelijk van of je per maand of per jaar betaalt. Ook geldt er een korting voor studenten en mensen die in het onderwijs werken.

Betaaltermijn Normaal tarief Studententarief Maandelijks €12,99 €2,99 Jaarlijks €129 (17% goedkoper) €29 (19% goedkoper)

Er geldt een gratis proefperiode van een maand. Voor studenten en onderwijsmedewerkers vindt volgens Apple een verificatie plaats. Het abonnement is geschikt voor Delen met gezin (Family Sharing), behalve als je het studententarief betaalt.

Bekijk ook Delen met gezin: aankopen en informatie delen met familieleden Delen met gezin (Family Sharing) biedt je de mogelijkheid om apps, muziek en locaties te delen binnen een gezin. Hoe stel je Delen met gezin in en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? In deze uitleg lees je alles over Family Sharing voor iPhone, iPad en Mac.

Voor wie is Apple Creator Studio bedoeld?

Het aanbod aan apps in de Apple Creator Studio is nogal breed. Apps als Final Cut Pro en Logic Pro worden door de grootste artiesten ter wereld gebruikt, maar er zit ook nog fotobewerking en algemene productiviteit bij.

Natuurlijk zijn er mensen die echt van alles willen ondernemen, maar velen hebben geen behoefte aan het hele pakket. Je betaalt echter wel de volle pond. Je moet de afweging zelf maken, maar ons advies zou zijn: gebruik je minimaal één professionele app (Final Cut Pro, Logic Pro of Pixelmator Pro) en gebruik je ook de algemene productiviteitsapps, dan is Apple Creator Studio het overwegen waard.

Als je alleen gebruikmaakt van de algemenere apps en verder geen professionele software nodig hebt, dan is Apple Creator Studio in onze ogen een beetje zonde van je geld. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen die het toch de moeite waard maken.

Hoe sluit ik een abonnement af?

Een abonnement op Apple Creator Studio afsluiten kan vanaf 28 januari 2026 via de App Store of via één van de apps in de bundel. Zodra de bundel live is, werken we deze pagina bij. Houd iCulture dus goed in de gaten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief om geen enkele update te missen.

Meld je aan voor de iCulture-nieuwsbrief! Wil je dagelijks het laatste Apple-nieuws, de beste tips voor je iPhone en de nieuwste reviews direct in je mailbox? Meld je dan hieronder aan voor de iCulture-nieuwsbrief!

Kan ik de apps uit de bundel ook los aanschaffen?

Ja, je kunt alle apps uit de bundel individueel aanschaffen. Bekijk hier de actuele prijzen:

Final Cut Pro (€ 349,99, Mac, macOS 15.6+) – Professionele filmbewerking

Motion (€ 59,99, Mac, macOS 15.6+) – Speciale effecten en titels

Compressor (€ 59,99, Mac, macOS 15.6+) – Exporteren van Final Cut Pro-projecten

Logic Pro (€ 229,99, Mac, macOS 14.4+) – Professionele muziekproductie

MainStage (€ 34,99, Mac, macOS 14.4+) – Live instrument rig

Pixelmator Pro (€ 59,99, Mac, macOS 12.0+) – Professionele digitale kunst

De bovenstaande apps zijn hetzelfde als je ze los koopt of in de Apple Creator Studio-bundel gebruikt. Er zijn wel speciale versies van beschikbaar. Deze hebben een ander icoontje, maar de app is verder hetzelfde.

Het is goed om te weten dat Apple vaag is over de toekomst van Final Cut Pro als het aankomt op de losse aankoop. Sommige ‘premium’-functies vereisen een abonnement. Als er meer duidelijkheid komt, werken we dit artikel bij. Voor andere professionele apps geeft Apple aan dat functies hetzelfde zijn voor abonnees en eenmalige aanschaf.

Dan zijn er nog de algemene productiviteitsapps. Deze worden standaard meegeleverd op je Apple-apparaat, maar alleen met het Apple Creator Studio-abonnement krijg je de AI-functies. Mocht je deze standaardapps hebben verwijderd, dan kun je ze hier opnieuw downloaden: