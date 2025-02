Bij elke generatie iPhone heb je altijd sowieso een aantal vaste modellen; een standaardmodel, een Pro-model en een Pro Max-model. Apple wil dit jaar die trend doorbreken door ook bij de iPhones een Air-versie toe te voegen: de iPhone 17 Air.

Video met renders iPhone 17 Air

Al een flinke tijd doen er stevige geruchten de ronde over een extreem dunne iPhone. Soms wordt er gesproken over de ‘iPhone 17 Slim’, maar veel bronnen beschrijven het toch als ‘iPhone 17 Air‘. Maar nu geeft Front Page Tech ons wellicht het beste inkijkje in het meest interessante nieuwe telg van de nieuwe iPhone reeks.

Als we deze renders mogen geloven wordt deze iPhone op het dunste punt slecht 5.5 millimeter dik, wat hem nog 2 millimeter dunner maakt dan de huidige iPhone 16. Daarnaast zie je ook een flinke camera unit, zoals bij verschillende Android-telefoons ook al het geval is. In deze balk is een enkele camera, microfoon en LED-flitser verwerkt.

Je kunt de video skippen tot 4:24 om de renders van de iPhone 17 Air te zien.

Het ontwerp van de iPhone 17 Air-achterkant met de horizontale camerabult zoals in de video te zien is, is trouwens niet helemaal nieuw. Een aantal weken geleden dook al een foto op van een mogelijke behuizing van de iPhone 17 Air, met daarop diezelfde camerabult. Front Page Tech heeft (mogelijk op basis van die foto) een render laten maken.

Wat is de iPhone 17 Air?

Een tijd lang was de trend bij Apple om de producten zo dun mogelijk te maken, zo ook bij de iPad Air en de MacBook Air. De laatste jaren had Apple hier een beetje vanaf gezien, maar lijkt daar nu op terug te komen. Zoals eerder genoemd, wordt de iPhone 17 Air Apple’s dunste iPhone ooit. Het wordt het toestel dat de plek van de Plus-modellen moet gaan innemen in de line-up van de iPhone 17-serie. Dit toestel krijgt naar verluidt een 6,6-inch OLED scherm met ondersteuning voor 120Hz ProMotion. Deze grootte zou het vergelijkbaar maken met de 6,7-inch iPhone Plus-modellen, het model dat door de iPhone 17 Air wordt vervangen. Lees alle mogelijke specificaties en wat we weten over de iPhone 17 Air op onze overzichtspagina.

Hoe betrouwbaar zijn deze renders?

Front Page Tech heeft het wel een paar keer bij het juiste eind gehad. Zo was de informatie die ze deelden over het design van de AirTag correct en wisten ze de juiste details over de iPad mini 6 te delen, ruim voordat deze uitkwam. Echter hebben zij er ook wel eens naast gezeten, bijvoorbeeld toen zij melden dat de Apple Watch Series 7 een platte zijkant zou hebben. Dit bleek naderhand niet juist te zijn.

Een paar weken geleden meldde Front Page Tech ook al dat de Camera-app in iOS 19 een flinke make-over zou krijgen. Daarnaast deelden zij vorige week ook al renders van de iPhone 17 Pro, ook met een heus horizontaal camera-eiland. Dus of ze het bij het juiste eind hebben moet dit najaar uitwijzen, zodra de iPhone 17-serie onthuld wordt.