Begin 2023 kondigde Reddit aan dat ze makers van third party-apps geld moeten gaan betalen. En dat zou het einde kunnen betekenen van de populaire app Apollo. Een bedrag van $20 miljoen per jaar is simpelweg niet op te brengen.

Toegang tot Reddit wordt onbetaalbaar

Nadat Twitter eerder dit jaar apps van derden onmogelijk maakte, zou Reddit wel eens het volgende platform kunnen zijn om third party-apps te verbannen. Reddit sluit de datakraan niet drastisch af, maar vraagt een zodanig bedrag voor de programmeerinterface (API) dat het voor zelfstandige ontwikkelaars niet meer op te brengen is. Apollo lijkt daarvan het slachtoffer te worden. De app wordt gemaakt door voormalig Apple-designer Christian Selig. Hij vertelt dat er meermaals gesprekken zijn geweest met Reddit over de kosten van de vernieuwde API, maar dat het simpelweg onbetaalbaar wordt om de app nog in de lucht te houden. Nadat Selig eerder te horen had gekregen dat de prijs “redelijk en realistisch” zou zijn, blijkt nu dat hij $20 miljoen per jaar moet betalen.



Voortbestaan van Apollo-app is onzeker

Apollo is veruit de populairste Reddit-app en zit boordevol met handige functies die gebruikers erg weten te waarderen. De toekomst van de app is echter onzeker en daar zijn ook gebruikers slachtoffer van. Selig kan de gratis variant van de app niet langer meer aanbieden en voor betalende gebruikers zal de prijs verdubbeld moeten worden. Met de inkomsten die Selig dan binnenhaalt kan hij misschien de hoge rekeningen van Reddit betalen, maar er blijft niets voor hemzelf over om de app verder te ontwikkelen.

Reddit vertelde Selig dat het nieuwe prijsmodel $12.000 per 50 miljoen opvragingen bedraagt. Aangezien Apollo zo’n 7 miljard opvragingen per maand verwerkt, betekent dat $1,7 miljoen per maand en $20 miljoen per jaar. “De gemiddelde Apollo-gebruiker doet 344 opvragingen per dag, wat me $2,50 per maand zou kosten”, schrijft de teleurgestelde ontwikkelaar in een blogpost. “Dat is meer dan twee keer de abonnementskosten die ik nu reken, dus ik zou elke maand verlies draaien”. Apollo vraagt nu €13,99 per jaar voor de extra functies, oftewel €1,16 per maand.

‘We zijn geen Twitter’

Voor gebruikers van de gratis variant is helemaal geen plek meer, want Selig zou al de kosten die zij veroorzaken uit eigen zak moeten betalen. Om een indruk te geven hoe “redelijk” de tarieven van Reddit zijn: voor 50 miljoen API-calls betaal je bij Imgur $166, bij Reddit $12.000 en bij Twitter $42.000. Het kan dus altijd nog gekker, maar Reddit beloofde in eerdere gesprekken dat ze zich “niet zoals Twitter” zouden gedragen. Toch brengen ze bij makers van third party-apps nu 20x zoveel in rekening dan wat een gebruiker in de officiële Reddit-app zou kosten. Wat het extra zuur maakt is dat de officiële Reddit-app niet eens zelf is ontwikkeld door Reddit, maar is ontstaan door de overname van de (eveneens erg goede) third party-app Alien Blue.

Selig meldt dat Reddit steeds beleefd heeft gecommuniceerd en dat er meerdere gesprekken zijn geweest, maar dat er weinig flexibiliteit lijkt te zitten in de prijsstelling. Dat zou jammer zijn, want juist bij een veelgeprezen third party-app (zoals Apollo) zal een ontwikkelaar minder gemotiveerd zijn om nog onderhoud te plegen of een gratis variant van de app aan te bieden. Daardoor ben je aangewezen op de officiële app van het platform, die niet altijd dezelfde aandacht krijgt en vaak minder innovatief is.

Reddit heeft extra geld nodig voor beursgang

De maker van Apollo moet nu overwegen wat hij gaat doen. Hij hoopt dat Reddit luistert naar de feedback en dat zijn open brief helpt om iets aan de situatie te doen. Het enige wat hij nu kan doen is afwachten. Andere third party-apps zoals Rif en Relay hebben met dezelfde hoge kosten te maken en zullen ook moeten overwegen of ze nog wel verder willen. Reddit’s plan om extra geld te vragen heeft ongetwijfeld te maken met de beursgang die over een paar maanden staat gepland. Het bedrijf verdient nu alleen geld uit reclames en zou via third party-apps nog een paar miljoen extra kunnen binnenhalen voor investeerders. Maar of ontwikkelaars en gebruikers bereid zijn om die miljoenen op te hoesten, is nog zeer de vraag.

De nieuwe tarieven gaan op 1 juli 2023 in. Ook mag er vanaf 5 juli via third party-apps geen “mature content” meer op Reddit worden gepost, ook niet als gebruikers ervoor betalen.