Privacy en beveiliging in iOS 17

Ieder jaar heeft Apple bij de grote software-updates ook weer wat aandacht voor nieuwe privacyfuncties. Hoewel er dit jaar geen hele grote privacyverbeteringen doorgevoerd worden, zijn er wel diverse kleinere nieuwe privacyfuncties in iOS 17 die echt het verschil maken. Met name het geven van toegang tot je foto’s aan apps van derden wordt aangescherpt.

#1 Communicatieveiligheid: extra veiligheid bij gevoelige foto’s en video’s in alle apps

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Wellicht ben je al bekend met de reeds bestaande functie voor communicatieveiligheid in iMessage. Deze functie waarschuwt kinderen bij het ontvangen en versturen van naaktfoto’s. De functie kwam dit voorjaar in Nederland beschikbaar, maar werkt alleen in iMessage. In iOS 17 werkt dit in het gehele besturingssysteem, dus ook bij het ontvangen en versturen van foto’s en video’s met AirDrop, de nieuwe contactposters en ook bij apps van derden. Het is ook niet meer alleen bedoeld voor kinderen, maar werkt voor iedereen.

Bekijk ook Alles over communicatieveiligheid in iMessage: helpt kinderen waarschuwen tegen naaktfoto's Apple heeft de functie communicatieveiligheid in iMessage, waarmee kinderen een waarschuwing kunnen krijgen bij het ontvangen en versturen van naaktbeelden. Deze functie is optioneel en moet bescherming bieden tegen ongewenste naaktbeelden.

#2 Gevoelig materiaal vervagen

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Deze functie hangt samen met de eerder genoemde communicatieveiligheid. De iPhone, iPad en Mac kunnen ontvangen foto’s en video’s automatisch vervagen, als het toestel lokaal analyseert dat het materiaal gevoelige inhoud bevat. Een aantal social media hebben al een dergelijke functie, zoals Twitter en Reddit. Je kunt op een knop op de foto of video tikken om het materiaal alsnog zichtbaar te maken.

#3 Isolatiemodus verder uitgebreid, ook voor Apple Watch

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10

De isolatiemodus werd vorig jaar geïntroduceerd in iOS 16 en schermt je toestel op nog veel meer plekken af. Zo worden bijlagen in Berichten automatisch geblokkeerd en kun je ook geen oproepen krijgen van personen waar je niet al eerder mee contact gehad hebt. In iOS 17 en de andere updates beschermt deze modus je ook tegen cyberaanvallen. En met watchOS 10 komt de functie ook naar de Apple Watch.

Bekijk ook Zo werkt de isolatiemodus in iOS 16 Sinds iOS 16 biedt Apple je een speciale isolatiemodus. Hiermee beveilig je je iPhone, iPad en Mac beter. In deze tip leggen we uit wat dat is, voor wie het is bedoeld en wat de effecten zijn.

#4 Activiteit toevoegen aan agenda vanuit apps, zonder volledige toegang

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Als een app een activiteit toe wil voegen aan je agenda, zie je beter tot welke accounts en welke agenda’s in de Agenda-app de desbetreffende app toegang heeft. Maar er is ook een extra optie bij gekomen. Je kan ervoor kiezen om een app alleen toestemming te geven om activiteiten toe te voegen en niet om andere activiteiten uit te lezen. Dat laatste kan nog steeds met volledige toegang, maar je hebt nu wel zelf beter in de hand wat een app mag doen.

#5 Privétoegang tot foto’s

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

Heel veel apps vragen toegang tot je fotobibliotheek, met verschillende doeleinden. De ene app heeft het nodig zodat je foto’s kan posten (denk aan Twitter of Instagram), terwijl de andere app het alleen maar nodig heeft om een profielfoto aan je account toe te voegen. Je kon al kiezen voor een optie Beperkte toegang, waarbij je aangeeft welke foto’s door de app gezien mogen worden. Maar er is ook een nieuwe optie genaamd Privétoegang. Je ziet dan wel je volledige fotobibliotheek als je in de app een foto wil kiezen, maar de app ziet alleen de foto’s die je geselecteerd hebt.

#6 Herinnering voor toegang tot foto’s

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

iOS 17 en de andere updates kunnen je er ook aan herinneren als je een app eerder volledige toegang hebt gegeven tot je bibliotheek. Misschien heb je ooit (al dan niet per ongeluk) voor volledige toegang gekozen, terwijl je die app maar heel weinig gebruikt. Je kan dan een melding krijgen dat je een app zes maanden geleden toegang gegeven hebt, met de vraag of je dat nog steeds wil. Je kan dan ook kiezen voor de optie voor beperkte toegang.

#7 Privémodus in Safari verbeterd

Beschikbaar op: iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma

De privémodus van Safari komt vooral van pas als je iets op wil zoeken op een website waarvan je niet wil dat deze in je browsergeschiedenis komt. Of als je de website niet helemaal vertrouwd, omdat ze bijvoorbeeld bekend staan om het tracken van bezoekers. In iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma bevat de privémodus nog meer maatregelen om je te beschermen. Trackers worden volledig geweerd en ook url-trackers worden geblokkeerd, om te voorkomen dat een website ziet welke websites je bezoekt. Ook wordt de privémodus vergrendeld met Touch ID of Face ID. Lees ook wat er nog meer nieuw is voor Safari in iOS 17 en meer.