Apple blijkt in iOS 16 een systeem te hebben verborgen, waarmee functies alleen op een bepaalde locatie te gebruiken zijn. Het zou al in iOS 16.2 zijn toegevoegd, maar wordt nog niet actief gebruikt.

Sommige functies zijn niet wereldwijd te gebruiken. Zo krijg je in Nederland geen toegang tot Fitness+ en News+ en mag je in bepaalde landen in de Chinese of Arabische invloedssfeer diverse andere iOS-functies niet gebruiken. Ultra-wideband voor nauwkeurige positiebepaling is bijvoorbeeld uitgeschakeld in Armenië, Belarus, Indonesië, Nepal, Rusland en een reeks andere landen. Tot nu goe gebruikt Apple hiervoor ‘hard-gecodeerde’ methoden in de hardware of software. Zo zijn iPhones die in Japan worden verkocht voorzien van een hoorbaar camerageluid en werken de Chinese iPhones door beperkingen in de software niet met iCloud Private Relay.



Apple kan iOS-functies beperken op basis van locatie

Momenteel zijn de meeste beperkingen gekoppeld aan de regio van een toestel, door de software-instellingen of door specifieke aanpassingen in de hardware. Sommige zijn gemakkelijk te omzeilen: schakel je over naar een Amerikaans Apple ID , dan kun je opeens wél Fitness+ gebruiken in Nederland . En als Japanner is het vrij eenvoudig om je iPhone in een ander land te kopen.

Achter de schermen werkt Apple echter aan een nieuw, slimmer systeem om de locatie van een gebruiker te bepalen. Dit systeem ‘countryd’ is in iOS 16.2 toegevoegd, maar wordt nog niet actief gebruikt. Het gebruikt je GPS-locatie, de landencode van je WiFi-router en informatie van de simkaart om te bepalen in welk land je je bevindt. Dit moet het lastiger maken om geblokkeerde functies te omzeilen.

De reden waarom Apple dit systeem ontwikkeld zou te maken kunnen hebben met sideloading. Al sinds december is bekend dat Apple bezig is om appwinkels van derden toe te staan, onder druk van de Europese Unie. Recent werd bekend dat Apple plannen heeft om deze alternatieve appwinkels alleen toe te staan in EU-landen. Met het nieuwe locatiesysteem kan Apple gemakkelijk bepalen of een toestel in de EU wordt gebruikt en of sideloading is toegestaan. Het systeem is volgens 9to5Mac vooral gericht op beperkingen die door overheden worden afgedwongen.

Als andere landen Apple dwingen om sideloading ook toe te staan, dan kan Apple dit gemakkelijk aanpassen in iOS. Het omzeilen van de instellingen is echter iets moeilijker: het gebruik van een VPN, het wijzigen van de systeeminstellingen of het kopen van een iPhone in Europa zorgen er niet voordat je meteen ook sideloading kunt gebruiken. Apple gaat tijdens WWDC 2023 alle functies van iOS 17 aankondigen, maar waarschijnlijk zal daarbij met geen woord worden gerept over sideloading.