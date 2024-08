De MacBook Air-modellen met M3-chip uit maart 2024 waren dichtgeklapt al wel in staat om twee externe beeldschermen aan te sturen. Bij de MacBook Pro M3 die een paar maanden eerder op de markt kwam, was dat nog niet het geval. Apple zei destijds dat er een software-update zou uitkomen om het alsnog te ondersteunen. Inmiddels is het zover: in het supportdocument van Apple’s nieuwste Sonoma-updates is te lezen dat je twee externe beeldschermen kunt aansluiten (de Nederlandse versie van de supportpagina loopt wat achter en noemt het nog niet).

De wijziging is alleen relevant voor de basismodellen van 14-inch met M3-chip, dus niet voor de krachtiger MacBook Pro’s met M3 Pro- en M3 Max-chip. Deze waren al langer in staat om meerdere beeldschermen aan te sturen. De basismodellen van Apple Silicon Macs ondersteunen vaak maar één extern scherm.

Zo werkt het aansluiten van externe beeldschermen

Voor alle MacBooks met standaard M3-chip (dus de MacBook Air en MacBook Pro) geldt het volgende:

Je hebt macOS Sonoma 14.3 of nieuwer nodig

Je hebt een extern toetsenbord met muis en trackpad nodig

Het beeldscherm krijgt voeding via een usb-c of lichtnetadapter met USB-C-naar-MagSafe-kabel

Neem de volgende stappen om twee externe displays aan te sluiten op je MacBook met M3-chip:

Sluit een extern toetsenbord met muis of trackpad aan. Sluit de MacBook aan op het stopcontact. Heeft het externe beeldscherm een eigen stroomvoorziening en kan deze stroom leveren aan de MacBook, dan kun je ook rechtstreeks op het beeldscherm aansluiten. Gebruik eventueel een hub of dock. Sluit het eerste beeldscherm aan. Dit primaire beeldscherm heeft een maximale resolutie van 6K bij 60 Hz (of 4K bij 144 Hz). Sluit de klep van de MacBook. Sluit het tweede beeldscherm aan. Dit secundaire beeldscherm heeft een maximale resolutie van 5K bij 60 Hz (of 4K bij 100 Hz).

Meer uitleg vind je op de website van Apple. Op het moment van schrijven is de Nederlandse supportpagina nog niet bijgewerkt, maar op de Amerikaanse vind je al wel de nieuwste informatie, waarbij naast de MacBook Air M3 ook de MacBook Pro M3 wordt genoemd.

Het is dus belangrijk om je te realiseren dat je bij het aansluiten van één extern beeldscherm wel de klep open kunt laten staan, maar bij het aansluiten van een tweede beeldscherm zul je de klep moeten sluiten.

Daarnaast zijn diverse beveiligingslekken verholpen in de macOS Sonoma 14.6 update. Je kunt je Mac bijwerken via Systeeminstellingen > Algemeen > Software-update en meteen van de wijzigingen profiteren. Er zijn nog veel meer software-updates verschenen, die vooral verbeteringen in de beveiliging bieden.

De M3 14-inch MacBook Pro heeft een adviesprijs vanaf €2.029,- maar is bij de diverse winkels vaak wel wat goedkoper te krijgen. Alleen in de Apple Store betaal je momenteel nog de oorspronkelijke adviesprijs.

