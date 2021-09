ProMotion is nu ook op de iPhone 13 Pro-modellen aanwezig, maar toch is het niet hetzelfde als op de iPad Pro. Zo heb je op de iPhone 12 verschillende refresh rates.

Je kijkervaring zal niet op beide apparaten hetzelfde zijn. Allereerst verschilt de schermtechniek (OLED vs LCD), waardoor het net iets anders oogt. Maar ook wat ProMotion betreft zijn er verschillen: de iPhone kan schakelen tussen 12 verschillende refresh rates, terwijl het bij de iPad Pro maar 5 zijn. Dat blijkt uit een supportdocument voor ontwikkelaars, waarin ze instructies krijgen hoe ze ProMotion in apps van derden kunnen activeren. Het scherm van de iPhone is geavanceerder: het kan niet alleen diepere zwarttonen aan, maar kan ook op veel meer niveau’s de verversingsgraad aanpassen.



Framerates op de iPhone 13 Pro

Dit zijn de verversingsfrequenties die de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max ondersteunen. Alleen de waarden met een sterretje vind je ook terug op de iPad Pro:

120Hz (8ms)*

80Hz (12ms)

60Hz (16ms)*

48Hz (20ms)

40Hz (25ms)*

30Hz (33ms)*

24Hz (41ms)*

20Hz (50ms)

16Hz (62ms)

15Hz (66ms)

12Hz (83ms)

10Hz (100ms)

Apple heeft ProMotion in 2017 toegevoegd op de iPad Pro en noemde daarbij vloeiend scrollen, sneller regeren van het scherm en soepeler bewegende content als voordelen. Ook reageert de Apple Pencil beter, met een latency van slechts 20 milliseconden. Verder verbruikt het scherm minder energie omdat er indien nodig wordt teruggeschaald naar een lagere verversing tot wel 10Hz. De iPad Pro kan slechts omlaag naar 24Hz. De Apple Watch is een heel ander verhaal: daar zit geen ProMotion-scherm in, maar hij kan de verversingsgraad wel verlagen naar 1Hz, waardoor het always-on-scherm mogelijk is en er nog minder energie wordt verbruikt.

Apple raadt ontwikkelaars aan om de lagere frame rates te blijven gebruiken om de batterij te sparen. Alleen bij animaties die het nodig hebben is 120Hz de beste keuze. Meer over het ProMotion-scherm op de iPhone 13 Pro-modellen en de iPad Pro’s lees je in onze uitleg.