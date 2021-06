Bij de Mac is het altijd lastig te voorspellen welke modellen wel en niet de overstap maken naar de eerstvolgende grote nieuwe update. Dit najaar staat macOS 12 op de planning en er zijn nog geen aanwijzingen gekomen welke modellen de overstap maken. Mac-ontwikkelaar Howard Oakley heeft de firmware van alle huidige modellen van de laatste macOS-update geanalyseerd en voorspelt op basis daarvan welke modellen dit najaar geschikt zijn voor macOS 12.



‘Dit zijn de geschikte Macs voor macOS 12’

Bij macOS-updates wordt ook regelmatig de firmware van computers geüpdatet. Uit voorgaande jaren blijkt dat Apple de firmware van Macs in de periode mei tot augustus bijwerkt voor de modellen die later in het najaar de grote update krijgen. Voor een groot aantal Macs heeft Apple inmiddels in macOS Big Sur 11.4 de firmware bijgewerkt, maar er is ook een aantal modellen waar dat (nog) niet het geval is. Op basis van deze analyse doet de ontwikkelaar een voorspelling welke Macs geschikt zijn voor macOS 12 en welke dus blijven steken op macOS Big Sur.

Het gaat er dus niet om welke Macs bijvoorbeeld macOS Big Sur 11.4 gekregen hebben (dat zijn immers alle macOS Big Sur-geschikte Macs), maar welke modellen ook een nieuw firmwarenummer gekregen hebben.

Zoals het er nu uit ziet, zijn dit in ieder geval de geschikte Macs voor macOS 12:

Als zijn voorspelling klopt, dan betekent het dat er vooral bij de MacBook Pro en MacBook Air veel modellen afvallen. De sprong bij de Mac mini lijkt ook groot, maar omdat er sinds 2014 tot 2018 maar één nieuw model verschenen is, valt alleen het 2014-model af.

Deze Macs blijven volgens deze voorspelling dan steken op macOS Big Sur en krijgen geen update naar macOS 12:

MacBook 12-inch (2015)

MacBook Pro (2015, 2014 en eind 2013)

MacBook Air (2017, 2015, 2014 en 2013)

iMac (eind 2015 (4K), medio 2015 (5K) en 2014)

Mac mini (2014)

Mac Pro (2013)

Hou er rekening mee dat dit nog slechts een voorspelling is. Apple kan voor de Macs waar nog geen firmware-update voor verschenen is, dit de komende maanden alsnog doen in bijvoorbeeld macOS Big Sur 11.5.

Weet je niet precies welke MacBook je hebt? Lees dan ons overzicht met alle MacBook-modellen. We hebben ook een apart overzicht van Mac-desktopmodellen, waarin je leest hoe je kan checken welke Mac-desktop je hebt.

Lees ook onze vooruitblik op macOS 12. Hoe de update exact gaat heten weten we nog niet, maar dat Apple het versienummer 12 gaat gebruiken staat zo goed als zeker vast.