Net als voorgaande jaren stuurt Apple mensen die zich eerder hebben aangemeld voor het publieke betaprogramma een uitnodiging. Hoe meer mensen meedoen, ook met oudere en minder gebruikelijke toestellen, hoe meer problemen er voor de officiële release kunnen worden opgelost. Blijkbaar vindt Apple de huidige beta-release stabiel genoeg om ook de minder fanatieke betatesters nu over de streep te trekken. Is dat ook zo? In onderstaande polls en in de reacties kun je laten weten wat jouw ervaringen zijn!



Afgelopen maand startte Apple met de publieke beta, voor iedereen die alvast iOS 15 macOS 12 Monterey watchOS 8 en tvOS 15 wil proberen. Nu er al een paar publieke beta’s zijn vrijgegeven mag de groep testers verder worden uitgebreid, vindt Apple . Een e-mailtje moet mensen die eerder meededen aanmoedigen om ook aan de beta’s mee te doen. Dat gebeurt elk jaar, maar elk jaar is het weer een persoonlijke afweging of dit wel het juiste moment is.

Zitten er genoeg nieuwe functies in om nu al de beta te installeren? En is de meest recente beta (iOS 15 beta 4) al stabiel genoeg? Dat is per jaar verschillend en het hangt er ook vanaf welke apps en features je het meest gaat gebruiken. In iOS 15 zitten eigenlijk geen nieuwe functies die je écht dringend nodig hebt. Focus is handig om je beter te concentreren, maar de vernieuwde Safari en Apple Kaarten zijn behoorlijk wennen. En de nieuwe notificaties werken niet altijd zoals je verwacht.

Dat zijn althans onze ervaringen, maar wat vind jij? Heb jij de beta al geïnstalleerd en zo ja, welke?

Er zitten in iOS 15, iPadOS 15 en macOS 12 Monterey veel functies die overeen komen, zoals de verbeterde FaceTime, de aangepaste Safari, SharePlay voor het delen van content en het nieuwe onderdeel ‘Gedeeld met jou‘ in iMessage. Je hoeft daarom maar één van de beta’s te installeren om een nieuwe functie te kunnen testen. Maar je kunt natuurlijk ook helemaal los gaan en nu alvast de overstap maken op al je apparaten.

We zijn benieuwd wat tot nu toe jouw ervaringen zijn met de beta’s!

Wil je toch met de publieke beta’s aan de slag gaan? We hebben een uitleg hoe je ze installeert!