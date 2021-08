Apple heeft de Kaarten-app nu wereldwijd een update gegeven, waardoor al het kaartmateriaal groener is tijdens het navigeren. Ook in Nederland is dit nu zichtbaar, maar dat staat los van de uitbreiding van het nieuwe kaartmateriaal.

Apple is dit voorjaar met Apple Kaarten-auto’s door Nederland gereden om alle wegen en gebieden met eigen camera’s vast te leggen. Naar verwachting zal Apple ergens in 2022 voor heel Nederland de nieuwe kaarten uitrollen. Maar nu al heeft Apple één onderdeel van dit nieuwe kaartmateriaal wereldwijd uitgerold, dus ook in alle landen waar Apple nog niet begonnen is het vastleggen van de omgeving. Je merkt daardoor dat tijdens het navigeren de kaarten een stuk groener zijn.



Groenere Apple Kaarten tijdens navigeren

iCulture-lezer Bram merkte op dat er iets ‘anders’ is aan Apple Kaarten tijdens het navigeren. Ook wij hebben afgelopen weekend gemerkt dat er iets veranderd is, zonder specifiek aan te kunnen wijzen wat er veranderd is. Apple Kaarten-expert Justin O’Beirne, die veranderingen in Apple’s kaartmateriaal bijhoudt, weet nu wat er aan de hand is. Hij meldt dat Apple in alle landen gedetailleerdere landschapsweergave toegevoegd heeft.

Je kunt het zelf controleren door de Apple Kaarten-app te openen en een route naar een willekeurige locatie te starten. Vervolgens klap je tijdens de navigatie de onderste balk open en tik je op Overzicht.



De gewone kaart vs de nieuwe groenere navigatie-kaart.

Je merkt dit tijdens het navigeren, waardoor de omgeving veel meer kleur heeft gekregen. Delen die eerst nog wit waren, zijn nu groen of zachtgeel, om aan te geven dat er weiland of bos is. Je ziet dit alleen als er een navigatie actief is. je kan dan ook op Overzicht tikken om de kaart in de gewone weergave te bekijken. Het verschil zie je duidelijk, zoals hieronder afgebeeld.



Staat los van uitrol nieuwe kaarten voor Nederland

De wijziging heeft niets te maken met de nieuwe beelden die Apple dit voorjaar gemaakt heeft, merkt ook O’Beirne op. Apple gebruikt deze groenere weergave wel in landen waar al wel het nieuwe kaartmateriaal uitgerold is, maar nu is dit simpelweg overal zichtbaar. Hou er dus rekening mee dat deze weergave alleen te zien is in de navigatiemodus. Bij de gewone beelden van de kaart is nog de wat meer witte en grijze weergave te zien. In landen waar het nieuwe kaartmateriaal wel al zichtbaar is (zoals Groot-Brittantië en Spanje en Portugal) is het groenere landschap ook zichtbaar in de standaardweergave.