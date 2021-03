‘Productie van twee nieuwe MacBooks start in tweede helft 2021’

Massaproductie MacBooks in H2 2021

Nikkei Asia meldt bovendien dat Apple de productie van de iPhone 12 de komende maanden omlaag schroeft, maar dat is geen nieuws. In de aanloop naar een nieuw model in september verlaagt Apple altijd de productiecapaciteit, om ruimte te maken voor de nieuwe modellen. Interessanter is echter de bewering dat de massaproductie van twee nieuwe MacBooks is verschoven van mei of juni naar de tweede helft van het jaar. Dat kan dus ook juli zijn. Er wordt gesproken over MacBooks in het algemeen, maar het gaat waarschijnlijk over de MacBook Pro. De twee modellen zijn voorzien van Apple Silicon, waarschijnlijk een tweede generatie die Apple M1X of M2 zou kunnen noemen. Het zijn opvolgers van de M1-chip die in de huidige MacBooks zit.



Ming-Chi Kuo heeft zich ook over dit onderwerp gebogen en denkt dat de twee nieuwe MacBook Pro -modellen voorzien zijn van een helderder display met mini-LED achtergrondverlichting. Ze hebben een nieuw design met platte zijkanten en zijn voorzien van meer aansluitingen dan ooit. Kuo verwacht een HDMI-poort, een SD-kaartlezer, een magnetische MagSafe-aansluiting voor opladen en fysieke functietoetsen in plaats van de Touch Bar.

Mark Gurman van Bloomberg sluit zich daar grotendeels bij aan, met name wat de SD-kaartlezer betreft. Kuo verwacht dat de nieuwe MacBooks in het derde kwartaal van 2021 komen, dus je hebt nog even tijd om over je aankoop na te denken.