‘Samsung had maar één doel: Apple verslaan’

Waarom lijken Samsung-producten toch altijd zo op die van Apple? Een nieuw boek werpt licht op de opkomst van Samsung en hoe de Koreanen maar één doel voor ogen hadden: groter worden dan Apple. Of dat gelukt is mag je zelf beoordelen.

Een boek over Samsung met een Apple-regenbooglogo op de achtergrond. Dat kan maar één ding betekenen: dit boek gaat over de strijd tussen Samsung en Apple. “We hadden slechts één doel: Apple verslaan. Ik maak geen grap”, zegt een hooggeplaatste Samsung-medewerker in het boek, dat vanaf 17 maart in de winkel ligt. Samsung Rising is geschreven door Geoffrey Cain, een technologie-verslaggever die zich vooral op Azië richt en heeft geschreven voor The Economist, Wall Street Journal en Time. Hij interviewde honderden mensen en terwijl het boek eigenlijk over Samsung zou moeten gaan, is te merken dat Apple bij elke beslissing op de achtergrond meespeelde.



The Daily Mail heeft alvast een fragment uit het boek gepubliceerd. Het gaat om de beroemde selfie die Ellen DeGeneres tijdens de uitreiking van de Oscars in 2014 maakte. Het was bedoeld als een aanval op Apple. Rijke en bekende mensen werden altijd gezien met een iPhone in de hand en Samsung wilde duidelijk maken dat een Galaxy-toestel ook geschikt is voor de rode loper.

Het probleem was alleen: Ellen DeGeneres was fervent iPhone-gebruiker en moest eerst uitleg krijgen hoe ze een Galaxy-toestel moest gebruiken. Tijdens het moment van de foto had DeGeneres moeite om iedereen goed in beeld te krijgen. Oscar-genomineerde Bradley Cooper griste het toestel uit handen en maakte uiteindelijk de groepsselfie. Elf legendarische Hollywood-legenden stonden erop en de foto kreeg een recordaantal retweets. Binnen een uur hadden meer dan 1 miljoen mensen de foto geretweet. De volgende dag stond de teller op meer dan drie miljoen.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014



Van links naar rechts: Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Spacey, Bradley Cooper, Brad Pitt, Lupita Nyong’o, Peter Nyong’o en Angelina Jolie.

Het was Samsung’s grote moment en het vond plaats op het grondgebied van Samsung’s grootste rivaal, de Verenigde Staten.

Samsung-medewerkers eten appels

Intern kregen medewerkers voortdurend te horen hoe ze Apple te slim af moesten zijn. Om dat nog eens extra in te prenten werden vrachtwagens vol appels bij de Samsung-kantoren bezorgd, zodat medewerkers Apple als het ware konden ‘opvreten’.

Het boek vertelt echter meer dan anekdotes. Het laat ook zien hoe Zuid-Korea in slechts twee generaties veranderde van een arme landbouwgemeenschap in een snelle high-tech economie. Oprichter Lee Byung-chul, beter bekend als BC Lee, begon in 1938 met een winkel in groente en gedroogde vis. Korea was toen een Japanse kolonie en leverde voedingsmiddelen aan de Japanse legers die in Noord-Oost china actief waren. Lee bewonderde de Japanse zaibatsu (rijke familiedynastieën) die over de hele wereld grote bedrijven oprichtten en probeerde dit te kopiëren. Hij profiteerde van de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog, dankzij connecties en slimme tactieken.



Lee Byung-Chul, oprichter van Samsung (links op de foto).

Aan het eind van de jaren vijftig was Lee de rijkste man van Zuid-Korea. Het bedrijf was de familie en een ‘Samsung Man’ was een medewerker die bekend stond als een hardwerkende echtgenoot. Het bedrijf had bijna militair aandoende rituelen, ceremonies en slogans, met een paternalistische leider en een cultuur van wantrouwen. Lee werd uiteindelijk door corruptie gedwongen om af te treden.

Waarom Samsung voor de naam Galaxy koos

Samsung maakte in de jaren tachtig de omslag naar elektronica en leverde vanaf het begin iPhone-onderdelen aan Apple. Het bedrijf koos er uiteindelijk voor om zelf een ‘iPhone-killer’ te maken, de Galaxy S. Apple beschuldigde Samsung ervan dat de iPhone slaafs was gekopieerd, tot de verpakking aan toe. Dat was het begin van een reeks rechtszaken, die jarenlang zou duren en waarvan Steve Jobs de uitkomst niet meer zou meemaken. In 2011 (het jaar waarin Jobs stief) startte Apple wereldwijd maar liefst 50 rechtszaken. Uiteindelijk zijn beide bedrijven er niet veel beter van geworden.

Waarom de naam Galaxy? Dat blijkt ook uit het boek: de toestellen zijn vernoemd naar een $95 kostende Californische wijn, waar een van Samsung’s topmensen dol op was. Samsung vond dat de naam een “premium” uitstraling had.



Roh Tae-moon, de nieuwe baas van Samsung’s mobiele tak

Samsung Rising ligt vanaf 17 maart in de winkel voor €19,99. Je kunt ook kiezen voor het ebook van €18,99.