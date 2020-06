‘Tik op achterkant’-functie in iOS 14 voor snelle acties

Zoals in bijna iedere update vinden we ook in iOS 14 weer nieuwe toegankelijkheidsfuncties. De optie ‘Tik op achterkant’ is bedoeld voor mensen die motorisch of fysiek beperkter zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een screenshot maken door tweemaal te tikken. Je hebt daarbij maar één hand nodig, terwijl je normaal voor het maken van een screenshot op twee knoppen tegelijk moet drukken.



Je kunt bij ‘Tik op achterkant’ kiezen uit een groot aanbod aan acties. Heb je een Siri Shortcut geconfigureerd in de Opdrachten-app, dan kun je die kiezen als actie na twee- of driemaal tikken. Ook handig: Je kunt het Bedieningspaneel en Berichtencentrum openen zonder je vinger van boven naar beneden te vegen op het scherm.

De ‘Tik op achterkant’-functie vind je in de instellingen van iOS 14:

Open Instellingen en tik op Toegankelijkheid. Tik onder Fysiek en motorisch op het Aanraken-menu. Scroll naar beneden een kies Tik op achterkant. Kies bij dubbel tikken en/of driemaal tikken de gewenste acties.

Er is een hele waslijst aan functies die je kunt activeren na twee of drie keer tikken. Eén van de handige functies is de mogelijkheid om omhoog of omlaag te scrollen als je op de achterkant van je iPhone tikt. We hebben gemerkt dat je niet zo hard hoeft te tikken om de functie te activeren, dus het kan nog wel eens van pas komen. Bijvoorbeeld wanneer je een stuk tekst aan iemand laat zien en je het scherm niet wil bedekken.

Deze functie is beschikbaar op de iPhone X en nieuwer met iOS 14. Het werkt alleen op modellen met Face ID en Tap to Wake. Het werkt dus niet bij alle iOS 14-geschikte toestellen, zoals de iPhone 8. De functie werkt in combinatie met hoesjes, waaronder die van Apple. Mogelijk is dit wel afhankelijk van de dikte van het hoesje. Met dikkere hoesjes weten we niet zeker of het werkt.

Niet beschikbaar op de iPad

De functie werkt niet in iPadOS 14. Dat heeft wellicht te maken met de manier waarop we iPads vasthouden vergeleken met iPhones. De iPad is waarschijnlijk een te groot apparaat om deze functie goed te laten functioneren. Wel is er een handige truc om alsnog makkelijker screenshots te maken op de iPad. Lees in onze aparte tip hoe je screenshots maakt met de Apple Pencil.

Als je er even mee gespeeld hebt heb je misschien gemerkt dat het best handig kan zijn – ook als je geen motorische of fysieke beperking hebt. Het is in ieder geval een leuke functie om aan je vrienden te laten zien. Wil je weten wat er nog meer in iOS 14 zit? Lees dan ons iOS 14 overzicht met de belangrijkste functies, van groot tot klein.

