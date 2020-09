iPadOS 14 FAQ

Sinds eind vorig jaar heeft Apple de updates voor iPhone en iPad gesplitst. Dat betekent dat je niet alleen kan uitkijken naar iOS 14, maar ook naar iPadOS 14. Apple wil met de aankomende update de iPad weer naar een hoger niveau tillen, nadat de iPad afgelopen voorjaar al uitgebreide ondersteuning voor muis en trackpad kreeg. Maar voordat je met deze update later dit jaar aan de slag gaat, is het verstandig om eerst deze iPadOS 14 FAQ te lezen.

Wat is iPadOS 14?

iPadOS 14 is de tweede versie van het besturingssysteem dat speciaal voor de iPad gemaakt is. Voorheen draaide de iPad op iOS, maar sinds 2019 heeft de iPad zijn eigen iPadOS-besturingssysteem. In al die jaren is de iPad veel meer gaan verschillen van de iPhone, mede dankzij de geschikte accessoires en het grotere display. iPadOS 14 breidt dit verder uit, met onder andere meer functies voor de Apple Pencil en mogelijkheden voor Siri.

Wanneer komt iPadOS 14?

iPadOS 14 staat gepland voor september 2020. Het is nog niet bekend wanneer de update precies verschijnt, maar wij denken dat Apple iPadOS 14 (samen met iOS 14 en watchOS 7) in de week van 21 september uit wil brengen. De definitieve releasedatum van iOS 14 en iPadOS 14 wordt vermoedelijk bekendgemaakt tijdens Apple’s september 2020-event.

Kan ik de update nu al installeren?

Mocht je een geschikte iPad hebben en durf je het risico te nemen, dan kan je nu alvast de beta van iPadOS 14 installeren. Je kan alle functies dan al eerder gebruiken dan iedereen die op de officiële release wacht. De beta van iPadOS 14 is behoorlijk stabiel en binnenkort verwachten we dat Apple de laatste testversie uitbrengt, die gelijk zal zijn aan de definitieve publieke versie.

Voor welke iPads is iPadOS 14 geschikt?

Heb je één van onderstaande modellen? Dan kan je daarop iPadOS 14 installeren zodra de update uit is:

Waarom komt Apple met een aparte update voor de iPad?

De iPad heeft de afgelopen jaren diverse functies gekregen die niet beschikbaar zijn op de iPhone. Denk aan Split View, Slide Over en uitgebreide ondersteuning voor het bedienen van je iPad met een muis of trackpad. Bovendien werd er vanuit iPad-gebruikers steeds vaker de behoefte uitgesproken voor meer iPad-specifieke functies. Apple zet de iPad neer als een laptopvervanger, maar de beperkingen van iOS zorgde er vaak voor dat efficiënt werken niet mogelijk was.

Sinds iPadOS 13 is dat iets verbeterd. Hoewel de basis nog steeds gelijk is aan iOS, heeft het beginscherm een kleine make-over gekregen. Toch is in de basis iPadOS nog steeds gelijk aan iOS. Het is dan ook vooral een marketingnaam, waarmee Apple benadrukt hoe belangrijk ze de iPad vinden.

Wat is er nieuw in iPadOS 14?

Dit zijn de vijf belangrijkste verbeteringen in iPadOS 14:

Zijbalk in apps: nieuwe navigatie met een groot menu aan de zijkant, vergelijkbaar met Mac-apps

Handschriftherkenning: schrijven met de Apple Pencil en omzetten in getypte woorden

ARKit 4: nieuwe mogelijkheden en verbeteringen voor augmented reality en de LiDAR-scanner

Vernieuwde Muziek-app: een nieuw scherm met huidige nummer en ondersteuning voor zijbalk

Emoji pop-up: typ je met een toetsenbord, dan verschijnen de emoji nu in een apart venster op de plek waar je aan het typen bent

Daarnaast komen veel functies van iOS 14 ook beschikbaar op de iPad. Denk aan de nieuwe mogelijkheden in de Woning-app, de aangepaste schermen voor Siri en inkomende telefoongesprekken en meer. Bovendien kan je met Siri op de iPad de achterliggende app blijven gebruiken.

Lees meer in ons overzicht van de beste iPadOS 14-functies.

Waar zijn de uitgebreide widgets op het beginscherm?

Tijdens het lezen van deze iPadOS 14 FAQ, vraag je je misschien af hoe het nu zit met die nieuwe widgets. In iOS 14 is één van de grootste verbeteringen de mogelijkheid om widgets op het beginscherm te zetten. In iPadOS 14 ontbreekt deze functie. Op de iPad staan de widgets nog steeds alleen in het aparte widgetoverzicht, links naast het beginscherm. Wel kun je net als in iPadOS 14 de widgets vastzetten, zodat dit overzicht altijd zichtbaar is op het eerste beginscherm. Maar je kan dus helaas niet de widgets verplaatsen naar andere plekken tussen je apps. Waarom Apple deze functie niet naar de iPad brengt, is onduidelijk.

Overigens krijgen de widgets op de iPad wel hetzelfde nieuwe design als op de iPhone. Ook kun je ze in meerdere formaten aan het widgetoverzicht toevoegen.

Waar is de Appbibliotheek?

De Appbibliotheek op de iPhone in iOS 14 is niet beschikbaar op de iPad met iPadOS 14. Met dit nieuwe scherm worden apps in aparte mapjes automatisch ingedeeld op categorie en kun je met een alfabetische lijst door al je apps bladeren. Op de iPad ontbreekt dit dus. Je kan daar wel gebruikmaken van Spotlight om snel een app te openen.

Ben ik verplicht de functies te gebruiken?

Nee, veel verbeteringen zijn optioneel. Als je geen Apple Pencil hebt, hoef je dus ook geen gebruik te maken van de handschriftherkenning. Als je liever wil typen dan schrijven, dan kan dat ook in iPadOS 14 nog steeds. De nieuwe indeling van sommige apps, het nieuwe Siri-scherm en de vernieuwde Muziek-app zijn wel verplicht. Maar over het algemeen verandert er weinig aan de iPad en de manier hoe je deze bedient. Gebruik je nu al vaak widgets van apps van derden, dan verschijnen die in een apart deel van het widgetoverzicht. Het nadeel is wel dat je die widgets niet bovenaan het overzicht kan zetten, totdat deze bijgewerkt zijn voor iPadOS 14 en gebruikmaken van de nieuwe stijl.

Wordt mijn iPad trager?

Na het installeren van de update kan het zo zijn dat de iPad iets trager wordt. Dit is vaak normaal gedrag, omdat er met zo’n grote update achter de schermen veel verandert. Meestal keert de oude snelheid na een dag weer terug. Over het algemeen zijn gebruikers positief over de prestaties van de iPad met iPadOS 14.

Zitten er bugs in iPadOS 14?

Op moment van schrijven is iPadOS 14 nog niet definitief beschikbaar. De laatste betaversie kan nog wat bugs hebben, maar Apple zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de update zo stabiel mogelijk is zodra deze voor iedereen beschikbaar is. Wil je er zeker van zijn dat je iPad zo min mogelijk bugs heeft, dan raden we aan te wachten tot de reactie van de eerste gebruiker nadat iPadOS 14 voor iedereen beschikbaar is.

Moet ik meteen updaten zodra iPadOS 14 uit is?

Het is niet noodzakelijk om meteen te updaten. Je kan je iPad bijwerken op het moment dat het jou uitkomt. Zit er voor jou niks bijzonders bij? Of ben je bang dat een app die je vaak gebruikt niet goed werkt, dan kan je altijd wachten totdat ook je apps gereedgemaakt zijn voor iPadOS 14. Uiteindelijk raden we aan om niet te lang te wachten, omdat dergelijke updates ook zorgen voor verbeterde beveiliging en privacy. Hoe langer je wacht, hoe groter het risico is dat je eventueel onveilig bent.

Wil je na het lezen van deze iPadOS 14 FAQ nog meer weten over de update? In ons overzicht van iPadOS 14 lees je hier meer over. Bekijk ook onze eerdere iPadOS 14 preview, waarin we onze ervaringen met de verbeteringen met je delen.