Ontwikkelaars uiten hun ongenoegen over de beslissing van Apple om iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7 vandaag al uit te brengen. Appmakers hebben daarom maar kort de tijd om hun apps geschikt te maken en in te dienen bij Apple. Wij spraken met een Nederlandse ontwikkelaar.

Normaal gesproken biedt Apple ontwikkelaars na het jaarlijkse september event nog ruim een week de tijd om hun bijgewerkte apps voor de grote iOS-update in te dienen. Hierdoor kunnen de apps via de App Store beschikbaar zijn zodra de grote najaarsupdates voor iedereen te installeren is. Zoals wel meer dingen dit jaar, is ook dit plotseling anders. iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 én tvOS 14 verschijnen allemaal vandaag, nog geen 24 uur nadat Apple de releasedata van deze updates aankondigde. Ontwikkelaars hebben daarom maar heel weinig de tijd om ervoor te zorgen dat hun apps optimaal werken.



Ontwikkelaars boos om vroege komst iOS 14

Mashable heeft een collectie tweets verzameld, waarin ontwikkelaars zich uitspreken over de beslissing van Apple. @_chyckyc, ontwikkelaar van de app Dark Noise, is erg teleurgesteld in Apple. De afgelopen zomer is hij (en vele andere appmakers) druk bezig geweest met het optimaliseren van de app voor iOS 14. Apps moeten bijgewerkt worden voordat ze gebruik kunnen maken van nieuwe functies zoals de widgets. Maar updates zorgen er ook voor dat apps soepel draaien en niet vastlopen. Normaal gesproken brengt Apple op de avond van het event de laatste testversie uit (de zogenaamde Golden Master), met een week later de publieke release. Dat is nu dus niet het geval: de definitieve versie volgt slechts een dag na de Golden Master. Ontwikkelaars kunnen hun bijna voltooide apps niet uitgebreid testen via deze GM.

I get how whiny this sounds, but I think this is the most negative I’ve felt after an Apple event. I don’t push myself that hard, but I did do a lot of work to prepare to hit the “day one” release for iOS 14 with hopes of a reward in the shape of making some lists or something — Charlie Chapman (@_chuckyc) September 15, 2020

Ook de middelen die ontwikkelaars nodig hebben om hun apps in te dienen, zoals de laatste versie van Xcode (het programma waarmee apps gemaakt worden), waren pas na het event beschikbaar. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft Apple ontwikkelaars ook pas opgeroepen om hun apps in te dienen. Dit is nog geen 24 uur voordat iOS 14 uit komt. Apple stelt zichzelf daarom ook een flinke uitdaging voor. Alle ingediende apps moeten door Apple goedgekeurd worden, waardoor er nu in één keer een berg aan appupdates binnenkomen die allemaal beoordeeld moeten worden. Waarschijnlijk lukt het Apple niet om alle updates op tijd in de App Store te zetten.

A big WTF at Apple dropping iOS 14 tomorrow without giving developers any notice, or final tools to submit their apps 😂 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2020

Het belang van releasen op “day-one”

Voor veel ontwikkelaars is het belangrijk om hun vernieuwde apps meteen beschikbaar te hebben zodra een grote iOS-update uit komt. Niet alleen om ervoor te zorgen dat een app soepel draait, maar ook om de nieuwe functies te benutten. Ontwikkelaars zien dat hun apps veel vaker gedownload worden bij een grote iOS-update, ook omdat Apple dergelijke apps regelmatig in het zonnetje zet. Nu veel ontwikkelaars dit belangrijke moment missen, is er bij veel makers de angst dat apps minder vaak gedownload worden dan voorheen rond september.

Sorry, my iOS 14 features aren’t ready yet. Since it’ll be a while before most of my customers use iOS 14, I spent the summer prioritizing bug fixes and my family’s pandemic/school logistics (we’re OK, just busy). Like you all, I’m just doing what I can this year. More soon. — Overcast (@OvercastFM) September 16, 2020

“Grotere kans dat apps niet goed werken”

De kans dat er meer apps zijn die niet goed werken dan voorgaande jaren, is ook groter. Wij spraken met de Nederlandse ontwikkelaar Hidde van der Ploeg, bekend van de Apple Watch-app Brush en de gezondheidsapp Vekt. Hij is bang dat er nu meer ongepolijste appupdates komen. Hij zegt over de situatie het volgende:

Het is vooral onverwachts, al jaren heeft Apple je als ontwikkelaar de tijd gegeven om je app aan te passen en dan tijden de GM te gaan polijsten. Ik verwacht nu heel veel ongepolijste (gehaaste) appupdates, omdat elke ontwikkelaar weet hoe belangrijk het is voor je downloads om de laatste functies te gebruiken. Dit komt uiteindelijk niemand ten goede. Voor mij heeft het er voor gezorgd dat Vekt nu niet klaar is op dag 1. Brush heb ik vannacht nog af kunnen maken maar Vekt heeft echt nog wat liefde nodig.

Ontwikkelaars staan dus voor twee keuzes: ga ik nu gehaast een update uitbrengen om ervoor te zorgen dat mijn app nog wel goed werkt, of neem ik meer de tijd en kom ik later met nieuwe functies die gebruikmaken van iOS 14? Bij dat laatste is het risico groter dat apps mogelijk niet zo goed werken als normaal en bij dat eerste betekent het dat je mogelijk langer moet wachten voordat apps gebruikmaken van bijvoorbeeld de nieuwe widgets.

Als klap op de vuurpijl heeft Apple het zichzelf ook moeilijk gemaakt. Mochten er vandaag nog vreemde bugs opduiken in de Golden Masters, dan heeft Apple niet of nauwelijks de tijd om dit te fixen voor de publieke release. Wij hebben in watchOS 7 al wat vreemde dingen gezien, waarbij wijzerplaten uit het niets op het scherm roteren.

watchOS 7 GM: is het een bug of een functie? 🤔🤦‍♂️ pic.twitter.com/tBEu18Dukj — Daniel Vischjager  (@d_vischjager) September 16, 2020

Apple brengt de updates vanavond rond 19:00 uit. Later vandaag publiceren wij onze review, waarin je meer over onze ervaringen met de updates kunt lezen. Zoals altijd is het installeren van iOS 14 dus niet geheel zonder risico.