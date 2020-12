De beta van iOS 14.4 is inmiddels beschikbaar voor testers en Apple zal de update binnenkort voor het grote publieke uitbrengen. Maar wat is er deze keer nieuw? Apple voegt in ieder geval één eerder beloofde functie toe in iOS 14.4, maar past ook een aantal kleine dingetjes aan. Mochten er in de loop van de beta’s nog meer nieuwe functies aan iOS 14.4 toegevoegd worden, dan werken we dit artikel bij.



#1 HomePod mini handoff met U1

Bij de aankondiging van de HomePod mini liet Apple al weten dat er een verbeterde versie van Handoff aan zit te komen. Dit is mogelijk dankzij de U1-chip, waardoor je een beter gevoel krijgt van het doorsturen van muziek van je iPhone naar de HomePod mini en andersom. De uitleg bleef lange tijd een beetje vaag, maar inmiddels hebben we een beter idee van hoe dit werkt. Je hebt hier ook een iPhone met U1-chip voor nodig, evenals de nieuwste HomePod 14.4 beta.

Het werkt als volgt: zodra je muziek afspeelt op je iPhone en je komt dichterbij de HomePod mini, voel je een kleine trilling in de iPhone. Ook verschijnt er bovenaan een melding. Hoe dichterbij je bij de HomePod mini komt, hoe krachtiger de trilling en hoe groter de melding. Bovendien ligt het display van de HomePod mini steeds meer op. De notificatie wordt automatisch opengeklapt zodra je dichtbij genoeg bent, zodat de muziek automatisch overgezet wordt.

Still pretty buggy, but this U1 Handoff experience on the HomePod mini with HomePodOS 14.4 is really awesome. pic.twitter.com/X1FYeXZo7u — Bas van der Ploeg (@basvanderploeg) December 17, 2020

Het is dus vooral een meer grafische indicatie van het overzetten van muziek dan bij de gewone Handoff functie van de HomePod. Bij de grote HomePod verschijnt alleen bovenaan een melding als je je iPhone tegen de HomePod aan houdt. In onze tip over Handoff op de HomePod lees je hier meer over.

Bekijk ook Handoff op de HomePod gebruiken voor muziek en telefoongesprekken In deze tip leggen we uit waarvoor je Handoff op de HomePod kunt gebruiken, en hoe het werkt. Zo haal je alles uit Apple's slimme speaker!

#2 Wallpaper shortcut met perspectiefeffect

In iOS 14.3 voegde Apple een handige taak toe aan de Opdrachten-app, genaamd Stel achtergrond in. Je kan op deze manier een shortcut maken waarbij automatisch de achtergrond verwisseld wordt. In iOS 14.4 vind je hier nu een extra optie bij om het perspectiefeffect voor de achtergrond in te stellen. Het perspectiefeffect ken je nu misschien ook al van de achtergronden. Zet je dit aan, dan beweegt de interface van je iPhone (zoals de appicoontjes op het beginscherm) ten opzichte van de achtergrond zodra je je iPhone beweegt. Het lijkt dan alsof je een stukje achter de appicoontjes kan kijken.

#3 Directe aanraking-apps voor toegankelijkheid

VoiceOver krijgt er een optie bij genaamd Apps voor ‘Directe aanraking’. Als je gebruikmaakt van VoiceOver voor het bedienen van je iPhone, kun je Direct Touch Apps per app instellen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de functie precies doet, omdat het in de huidige beta nog niet werkt. Uit de uitleg blijkt dat je de geselecteerde apps kan gebruiken zonder verdere interactie. Het belooft in ieder geval veel goeds voor gebruikers die afhankelijk zijn van VoiceOver.

Nog meer in aantocht?

Verdere verbeteringen zijn in iOS 14.4 nog niet ontdekt, maar de betaperiode is pas net begonnen. Het is nog goed mogelijk dat Apple de komende weken nog meer nieuwe functies toevoegt. Zo verwachten we nog de mogelijkheid om 5G te gebruiken in combinatie met dualsim. Momenteel kan dat nog niet, waardoor beide lijnen terugvallen naar een 4G-verbinding. Ook zou Apple de verdere stappen kunnen nemen voor de anti-advertentietracking, die voor begin 2021 gepland staat. We verwachten dat Apple de definitieve versie van iOS 14.4 dan ook begin komend jaar uitbrengt.