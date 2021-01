Apple heeft in de iOS 14.4-beta een nieuwe functie verstopt waarmee je kunt aangeven wat voor type apparaat een aangesloten Bluetooth-accessoire is. Wat kun je hiermee?

Afgelopen december is Apple begonnen met de beta van iOS 14.4. Er zijn al een paar kleine nieuwe functies in iOS 14.4 opgedoken en in de nieuwste beta is er nog iets nieuws toegevoegd. In de Bluetooth-instellingen kun je namelijk aangeven wat voor type apparaat het is. Maar waar is dit voor?



Bluetooth-apparaten specificeren in iOS 14.4

De nieuwe instelling vind je bij Instellingen > Bluetooth en vervolgens tik je op het i’tje bij een gekoppeld apparaat. Je kan daar bij sommige audio-apparaten aangeven wat voor toestel het precies is. Je hebt de keuze uit vijf type apparaten: autostereo, hoofdtelefoon, gehoortoestel, speaker of overige. Volgens de omschrijving die bij de functie hoort, helpt dit om het correcte audiovolume te bepalen voor de functie Koptelefoonveiligheid. Meestal herkent de iPhone altijd meteen wat voor apparaat het precies is, maar met deze functie kun je een eventuele correctie doorvoeren.

Dit helpt mogelijk ook bij andere functies, zoals het activeren van Niet storen tijdens het autorijden en het opslaan van je parkeerlocatie in Apple Kaarten. Of Apple nog andere type apparaten gaat toevoegen, is nog afwachten.

Ook voor Zoek mijn-app en AirTag?

Of de functie samenhangt met de komst van de AirTag is niet helemaal duidelijk, maar een dergelijke functie kan ook daar zeker van pas komen. De AirTag wordt een accessoire die je aan voorwerpen kan bevestigen, zoals je sleutelbos. De AirTag werkt met de Zoek mijn-app, die ook nog meer nieuwe functies krijgt. Zo werkt de Zoek mijn-app binnenkort samen met apparaten van andere merken, zoals oordopjes. Mogelijk helpt het specificeren van een Blueteooth-apparaat met de herkenbaarheid in de Zoek mijn-app, al is dat nog niet zeker.

Hoe dan ook heeft de Zoek mijn-app in de nieuwste beta van iOS 14.4 ook een nieuwe startscherm gekregen, waarin uitgelegd wordt dat er ondersteuning voor andere apparaten aan komt. Onlangs bleek al dat iedereen het verborgen Objecten-menu in de Zoek mijn-app nu al kan proberen. De grote vraag blijft de komende tijd nog wanneer iOS 14.4, de AirTag én de verbeterde Zoek mijn-app officieel beschikbaar zijn.