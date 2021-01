Of je nu een hardwerkende student bent of een steenrijke celebrity: als je de iPhone 12 Pro koopt is het materiaal altijd hetzelfde. Wie een luxere variant van een iPhone, iPad of MacBook wil hebben kan binnenkort wellicht bij Apple terecht.

Een iPhone van titanium?

Nu ben je als rijkaard nog aangewezen op bedrijven als Caviar, die tegen een forse vergoeding je toestel voorzien van een goudlaagje en eventueel ook een reliëfopdruk van Poetin of Trump. De toestellen van Caviar spreken een bepaalde doelgroep aan, maar ze zijn geen statement van goede smaak. Misschien komt daar verandering in, nu Apple aan het onderzoeken is om het luxere materiaal titanium voor veel meer producten te gaan gebruiken, net zoals eerder al gebeurde bij de Apple Watch in titanium.



Apple heeft een patent toegewezen gekregen, waarin staat beschreven hoe de iPhone, iPad en MacBook ook in titanium uitgevoerd kan worden. Dat blijkt nogal een uitdaging. Het titanium moet er mooi uit zien en het van nature matte materiaal moet een halfglanzende afwerking krijgen. Eerder legde Apple in een patent al een matzwarte MacBook vast, die nogal wat enthousiaste reacties opriep.



Een titanium case van Gray kan ook een optie zijn, als je graag dit materiaal wilt.

Huidige MacBooks zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, dat sterk en stijf is om de interne componenten te beschermen. Het moet echter ook aantrekkelijk eruit zien. Bij titanium is dat een hele klus en er moeten daarom speciale technieken worden toegepast. Het patent beschrijft die technieken, onder andere voor het etsen van titanium in combinatie met een chemisch anodiatieproces, zodat het de juiste uitstraling krijgt. Daarmee worden onregelmatigheden in het materiaal minder zichtbaar en is het tegelijk goed beschermd. Het is een vrij technisch verhaal en wie dat interessant vindt kan het beste even de tekst zelf gaan lezen.



De huidige titanium Apple Watch is er in een lichte en donkere tint.

Titanium is sterker dan aluminium, maar is wel zwaarder. Daarom zou Apple een dunnere laag kunnen gebruiken om dezelfde sterkte en stijfheid te realiseren. Het resultaat is een lichtere behuizing. Wil je nu alvast iets van titanium, dan kun je dus naar de Apple Watch Series 6 gaan kijken, maar daarvoor zul je wel bekenden in Duitsland, Frankrijk of een van de andere grotere landen moeten inschakelen.