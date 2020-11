Voor oudere toestellen: iOS 12.4.9 en update voor Apple TV 3

iOS 12.4.9 nu te downloaden

Het was vanavond één groot update-feest voor Apple-gebruikers. Naast iOS 14.2 en iPadOS 14.2 kwamen ook tvOS 14.2 en watchOS 7.1 uit. Software-update 14.2 voor de HomePod bracht eveneens iets nieuws, namelijk de Intercom-functie. En dan was er ook nog macOS Big Sur 11.0.1 Release Candidate voor de betagebruikers. Maar dat is niet alles, want ook mensen met een ouder apparaat kunnen nu updaten. Hiervoor heeft Apple iOS 12.4,9 uitgebracht voor de oudere iPhones en iPads.



Je kunt deze update over-the-air downloaden op toestellen zoals de iPhone 5s en iPhone 6 die zijn blijven steken op iOS 12. Alle toestellen die naar iOS 13 te updaten waren kunnen ook worden bijgewerkt naar iOS 14, dus voor die groep mensen is er nu iOS 12.4.9. In ons iOS update-overzicht kun je zien welke iOS-versie jij op je toestel kunt installeren en daarbij zie je ook meteen voor welke toestellen deze update geldt:

iPhones:

iPads:

iPods:

iPod touch 6e generatie (2015): oorspronkelijk iOS 8.4, nu iOS 12.4.9

Je kunt de update ook installeren door naar Instellingen > Algemeen > Software-update te gaan.

Er is ook een update voor de derde generatie Apple TV, de variant waarop je nog geen apps kon installeren. Mensen die een dergelijke Apple TV hebben kunnen de update vinden in het Systeem-menu van de Instellingen-app. Beide updates zijn vrij klein van omvang en bevatten alleen bugfixes. Apple brengt ook voor deze oudere apparaten nog regelmatig updates uit om bijvoorbeeld beveiligingslekken te dichten en bugs op te lossen. De laatste update voor de oudere iPhones was iOS 14.4.8 en die verscheen in juli 2020. Dus ook als bezitter van een ouder toestel hoef je je niet in de steek gelaten te voelen. Nieuwe functies krijg je echter niet.