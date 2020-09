Apple gaat dit najaar iOS 14.2 uitbrengen. Maar welke nieuwe functies vind je in deze update? Lees hier alles over de verbeteringen en functies van iOS 14.2 voor de iPhone.

iOS 14.2 functies

In het najaar, meestal in oktober, brengt Apple de eerst grote aanvullende iOS-update uit nadat de eerste versie in september verschijnt. Dit jaar is dat niet anders, hoewel de nummering wel anders lijkt te gaan lopen. In plaats van iOS 14.1 gaat het namelijk om iOS 14.2. Desalniettemin kun je in iOS 14.2 nieuwe functies verwachten, want Apple heeft een aantal interessante verbeteringen in petto. Ze hebben vooral betrekking op muziek en het Bedieningspaneel.



#1 Shazam in Bedieningspaneel

Er is nu een nog snellere manier om Shazam te starten. In het Bedieningspaneel kun je nu een Shazam-knop zetten, zelfs zonder dat je de app nodig hebt. Zodra je erop tikt, schakel je de muziekherkenning aan. Op de achtergrond luistert je iPhone dan naar muziek en zodra een nummer herkend wordt, verschijnt hiervan een melding bovenaan het scherm. Het resultaat kun je uitklappen, waarna de albumcover groot in beeld komt. Met een snelkoppeling kun je het nummer meteen luisteren in Apple Music.

# Herkenning via oordopjes

Ook nieuw is de mogelijkheid om muziek te laten herkennen via je oordopjes, zoals je AirPods. Op Android heeft de Shazam-app eerder al de mogelijkheid gekregen om muziek te herkennen dat via je oordopjes of hoofdtelefoon afgespeeld wordt, maar op iOS was dat niet mogelijk. Met de nieuwe muziekherkenning in het Bedieningspaneel kan dat nu wel. Losse apps hebben geen toegang tot deze gegevens, maar nu de functie standaard ingebouwd zit kan dat wel. Zodra je muziek luistert, hoef je alleen maar de muziekherkenning in het Bedieningspaneel in te schakelen. Via een melding zie je dan naar welk nummer je luistert. Dit komt vooral van pas als je naar de radio luistert, waar niet altijd zichtbaar is welk nummer het is.

#3 Muziekbediening in Bedieningspaneel

De muziekbediening in het Bedieningspaneel als ook vernieuwd. Open je het Bedieningspaneel en hou je het blokje rechtsboven met de muziekbediening ingedrukt, dan klapt zie je meteen de veranderingen. Er verschijnt groot in beeld de cover van een onlangs afgespeeld nummer, maar je ziet hier ook suggesties als er even niets afgespeeld wordt. Normaal gesproken kun je naar andere apparaten wisselen (zoals een Apple TV of HomePod) door te scrollen, maar nu tik je op de ronde knop Control Other Speakers & TV’s. Je ziet dan een overzicht van alle geschikte apparaten in de buurt. Voor al deze apparaten is de interface vernieuwd.

#4 Nieuw AirPlay-menu

Het AirPlay-menu, bijvoorbeeld vanuit apps, is ook opnieuw ontworpen. Het verschijnt nu als een pop-up menu in beeld. Alle apparaten zijn ingedeeld in kopjes, zoals Headphones (AirPods, draadloze hoofdtelefoons) en Luidsprekers en tv’s (Apple TV, HomePod, AirPlay 2-speakers). Onderaan zie je ook een knop Control Other Speakers & TV’s, waarmee je wisselt naar de interface die vergelijkbaar is met de nieuwe muziekbediening in het Bedieningspaneel.

#5 Mensendetectie in Vergrootglas-app

Als je het vergrootglas op je iPhone wel eens gebruikt, heb je vanaf iOS 14 een aparte Vergrootglas-app. Daar zit nu ook een optie voor People Detection bij. Zodra je dit inschakelt, kijk je met de camera om je heen. De Vergrootglas-app herkent mensen en vertelt je wat de afstand is tussen jou en de persoon. Dit komt zeker nu van pas, zeker als je graag anderhalve meter afstand wil houden. De functie is voornamelijk ontworpen voor mensen met een visuele beperking.

#6 Overige verbeteringen

Er zijn nog een paar andere kleine aanpassingen ontdekt:

Watch-app : De Apple Watch-app op de iPhone heeft een aangepast icoontje. Het bandje is nu een solo loop, waardoor er geen sluiting meer is.

: De Apple Watch-app op de iPhone heeft een aangepast icoontje. Het bandje is nu een solo loop, waardoor er geen sluiting meer is. Verbeter handen wassen : Via Instellingen > Privacy > Analyse en verbeteringen vind je nu een optie Improve Handwashing. Je deelt daarmee anonieme beweging- en audiogegevens om de handenwas-functie van de Apple Watch te verbeteren.

: Via Instellingen > Privacy > Analyse en verbeteringen vind je nu een optie Improve Handwashing. Je deelt daarmee anonieme beweging- en audiogegevens om de handenwas-functie van de Apple Watch te verbeteren. Muziek-icoontje op toegangsscherm : Als je nu een muzieknummer of radiozender afspeelt via de Muziek-app, zie je rechtsonder in de albumhoes of zenderlogo een klein icoontje van de Muziek-app. Je weet dan dat het radiostation niet van een andere radio-app af komt.

: Als je nu een muzieknummer of radiozender afspeelt via de Muziek-app, zie je rechtsonder in de albumhoes of zenderlogo een klein icoontje van de Muziek-app. Je weet dan dat het radiostation niet van een andere radio-app af komt. Bediening muziek toegangsscherm: Je kan nu rechtstreeks op het toegangsscherm door een muzieknummer bladeren.

iOS 14.2 verwachten we ergens in oktober. De iOS 14.2 beta is nu beschikbaar voor ontwikkelaars.