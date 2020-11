tvOS 14.2 beschikbaar

Nadat er al enkele bugfix updates voor de Apple TV uitgekomen zijn, heeft Apple nu een iets grotere update uitgebracht. Toch blijft het gissen wat er in deze update vernieuwd is. Apple geeft nooit exacte releasenotes vrij, waardoor we alleen onze vermoedens van de veranderingen in tvOS 14.2 kunnen uitspreken. Hoe dan ook is tvOS 14.2 nu voor iedereen beschikbaar.



Mogelijk is er ondersteuning toegevoegd voor de HomePod mini, zodat je die kan koppelen aan de Apple TV. Ook bevat deze update mogelijk ondersteuning voor de HomePod als standaardspeaker voor je Apple TV. Via de instellingen kan je bij AirPlay kiezen om een standaardspeaker te kiezen. Normaal gesproken moest je deze instelling regelmatig aanpassen, maar als het goed is onthoudt de Apple TV dit nu. Ook verwachten we ondersteuning voor de nieuwe homecinema-functie van de Apple TV 4K in combinatie met de standaard HomePod, waardoor het geluid beter klinkt. We gaan er in ieder geval van uit dat Apple achter de schermen gewerkt heeft aan diverse bugfixes. Zodra we meer weten wat er in deze versie verbeterd is, lees je dat hier.

tvOS 14 bracht een aantal nieuwe functies, zoals een iets opgefrist design, nieuwe HomeKit-mogelijkheden op de Apple TV en ondersteuning voor picture-in picture. Ook beloofde Apple ondersteuning voor 4K in YouTube, al duurde het wat langer dan gehoopt. Pas sinds dit weekend kunnen de eerste gebruikers op de Apple TV YouTube in 4K streamen.

tvOS 14.2 downloaden

tvOS 14.2 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K. Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 14.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Of we in de loop van het jaar nog nieuwe functies krijgen, moet zich nog uitwijzen. We verwachten in oktober een event rondom de Apple TV, waar mogelijk ook nieuwe hardware wordt aangekondigd.