Het is de dag voordat de iPhone 12 mini pre-order van start gaat en natuurlijk zitten wij ons daar achter de schermen al op voor te bereiden. Wat er morgen ook in de pre-order gaat is de HomePod mini. Toevallig kwam daar vandaag een nieuwe concurrent bij, want de Amazon Echo-speakers zijn nu in Nederland verkrijgbaar al moet je ze nog wel in het Engels bedienen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Met Applimieten voor Schermtijd beperk je hoe lang je bepaalde apps mag gebruiken.

Wil je de trillingen van de Digital Crown uit zetten? Wij leggen uit hoe.

Accessoires en devices

Lees alles over de Amazon Echo-speakers: welke zijn er, wat heb je er in Nederland aan?

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - ING Bankieren wil het oplichters moeilijker maken en heeft daarom de wachttijd bij het aanpassen van limieten langer gemaakt. Dat was 15 minuten en het is nu 4 uur.

, iOS 12.4+) - ING Bankieren wil het oplichters moeilijker maken en heeft daarom de wachttijd bij het aanpassen van limieten langer gemaakt. Dat was 15 minuten en het is nu 4 uur. Flic App (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Flic introduceert nu Flic Universal, een nieuwe manier om je slimme knoppen te koppelen aan een aantal apparaten. De Flic wordt dan een standaard Bluetooth-toestel.

, iOS 11.0+) - Flic introduceert nu Flic Universal, een nieuwe manier om je slimme knoppen te koppelen aan een aantal apparaten. De Flic wordt dan een standaard Bluetooth-toestel. bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - bunq laat je nu op de Home-pagina de Links-tegel personaliseren. En je kunt automatisch betaalverzoeken van je vrienden goedkeuren door ze aan je circle of trust toe te voegen.