Hier zijn 8 redenen waarom je niet met de Threads-hype hoeft mee te doen

De Threads-app is een aantal uren beschikbaar en heel wat mensen zijn erin geslaagd om de app te installeren - ook vanuit Europa. Maar loop je iets mis, als je Threads voorlopig nog even links laat liggen? Wij vinden dat je nog niks mist.

Instagram Threads is er! Maar ben jij er ook?

Instagram Threads lijkt erg op Twitter: je kunt tekstberichten publiceren, al dan niet met een foto of video. Opvallend is dat je berichten van anderen meteen kunt delen naar Twitter. De schermteksten van de app zijn al wel in het Nederlands vertaald, maar officieel is de app nog niet in EU-landen uitgebracht. Dat zou te maken hebben met de Europese privacywetgeving, waardoor Meta extra voorzichtig wil zijn. Vandaar dat je wat extra moeite moet doen om Instagram Threads toch in de EU-landen te gebruiken. Maar moet je die extra moeite nemen om te kunnen zien wat er dagelijks op Threads wordt gepost? Wat ons betreft niet. Er zijn wat nadelen waar je rekening mee moet houden:

Uiteraard moeten we als nieuwssite weten wat er speelt als er nieuwe apps en diensten worden aangekondigd en dus zijn we ook op Threads al aanwezig. Onze accountnaam is identiek aan Instagram: @iculture.nl

#1 Het is Meta

We wilden hier eigenlijk een uitgebreid betoog houden waarom Instagram Threads een privacy-nachtmerrie zou kunnen worden, dat je betaalt met je data, dat algoritmes gaan bepalen wat je ziet en dat er vrij snel advertenties in de app zullen verschijnen. Maar we kunnen het ook bij één zin houden: Het is Meta.

Voor het privacybeleid verwijst de app naar het algemene Meta-privacybeleid, dus daar heb je al akkoord op gegeven als je Instagram gebruikt.



Privacy, een heet hangijzer bij Meta. Zuck heeft er op het moment even niets over te zeggen.

#2 De meeste van je Europese vrienden zijn er nog niet

Zolang Instagram Threads niet officieel in de EU is toegestaan, zal het lastig zijn om al je vrienden terug te vinden op Threads. De mensen die je aantreft zijn de mensen die ook al op Twitter, Mastodon en via andere kanalen extreem actief zijn (plus een aantal mensen die er beroepsmatig meer van willen weten, zoals wij).

Natuurlijk is het leuk om te laten zien dat jij cool genoeg bent om nu al een account te hebben. Maar FOMO hoef je er niet van te krijgen. De ‘oversharers’ (mensen die meermaals per uur iets posten) beseffen ook wel dat hun publiek op Threads nog heel klein is en zullen hun dagelijkse belevenissen ook via andere kanalen posten en reposten. Mensen die wel de tijd hebben om op alle sociale kanalen unieke content te posten, zijn meestal de social media-persoonlijkheden die je toch al wel elders volgt.

#3 Je kan niet filteren op mensen die je kent

Eén van de meest grootste tekortkomingen van Threads is dat je niet kunt filteren op berichten van mensen die je volgt. Daardoor krijg je een inkijkje in de belevenissen van mensen die je helemaal niet kent. Zo kregen wij berichten van @mrwhosetheboss, @ambermac, @nothing, @europeanspaceagency en @variety te zien. Dit zijn accounts die we niet volgen, maar die Meta blijkbaar (op basis van interesses) voor ons interessant vindt.

Als je eigen vrienden niets te melden hebben, dan zorgt Meta er wel voor dat je wel wat ander leesvoer krijgt voorgeschoteld. Maar bij Twitter leverden deze willekeurige berichten juist irritatie op (vooral als ze gepromoot zijn en afkomstig zijn van een of andere coach die je een ebook of webseminar wil aansmeren). Bij Threads leverden die ongevraagde berichten nu al ergernis op. Wie zijn deze mensen?



Waarom krijgen we deze berichten te zien bij een account dat duidelijk alleen in Apple geïnteresseerd is?

#4 Is het reclame of stiekeme beïnvloeding?

Behalve allerlei social media-persoonlijkheden krijgen we ook heel wat berichten van merken voorgeschoteld, zoals Amazon, Sony, Xiaomi, OnePlus en Macys. Ze haasten zich om te melden dat ze er ook zijn. Maar is het verkapte reclame, waarmee ze nu heel gemakkelijk (en gratis) een bepaald publiek kunnen bereiken, nu er nog niet zoveel berichten op Threads te vinden zijn? Of zijn deze merken echt zo enthousiast over het nieuwe platform?

En wie bepaalt welke berichten je te zien krijgt, waardoor wordt geprobeerd om jouw mening toch een beetje in een bepaalde richting te sturen? Tja, het antwoord weten we al: het algoritme. Threads is qua eerlijke berichtgeving geen haar beter dan Twitter.

#5 Je account opzeggen is lastig

Threads is nauw gekoppeld met Instagram. Na het installeren van de app kun je meteen aan de slag gaan met je bestaande Instagram-account. Je hoeft dus niet bang te zijn dat jouw mooie Instagram-naam al wordt ingepikt door een Threads-gebruiker. Die nauwe integratie heeft ook nadelen: wil je stoppen met Threads, dan moet je ook je volledige Instagram-account opzeggen – en dat zal niet iedereen willen doen.

Bekijk ook Instagram Threads nu live in de VS, maar account weer stopzetten gaat nog niet zo makkelijk Instagram heeft een alternatief voor Twitter gemaakt. Het heet Threads en het is nu beschikbaar in de VS. Maar iedereen die zich meteen aanmeldt, komt er niet zo makkelijk meer vanaf.

Het kan een manier zijn om te zorgen dat Threads na de eerste toestroom geen gebruikers kwijtraakt. Volgens CEO Mark Zuckerberg zijn er in de eerste zeven uur al 10 miljoen aanmeldingen verwerkt en het uiteindelijke doel is om een miljard Threads-gebruikers te hebben. “Dat kan even duren, maar ik denk dat er ruimte is voor een grootschalige app voor publieke debatten”, schrijft Zuckerberg. Om eraan toe te voegen: “Twitter heeft zijn kans gehad, maar zonder succes. Hopelijk lukt het ons wel.”



Bij het publiceren van een bericht met foto crasht de app steeds in de iOS 17 beta. Op deze iPhone staat nog iOS 16; dan werkt het wel.

#6 Meta’s klonen zijn niet erg succesvol

Meta is erg succesvol met de twee apps die ze hebben overgenomen, WhatsApp en Instagram. Maar met de eigen projecten en de gekloonde functies zijn ze heel wat minder succesvol. Er was bijvoorbeeld eerder al een Instagram Threads-app, die in 2019 verscheen en bedoeld was voor chatten met alleen je beste vrienden. Deze functie was gekopieerd van Snapchat. In 2021 werd de app offline gehaald.

Ze maakten ook de Nextdoor-kloon Neighborhoods, een relatie-app genaamd Tuned, de anonieme tiener-app tbh, de studentenapp Campus, de videodating-dienst Sparked en de virtuele meet-and-greet-app Super. Ze zijn allemaal met veel enthousiasme aangekondigd, maar wisten onvoldoende publiek te vinden. Pas dus op dat je niet te veel tijd en moeite investeert in een app die over een jaar of twee opeens weer kan stoppen.

Gaat het met Threads wel lukken? Volgens sommigen heeft Meta’s nieuwste app meer kans van slagen dan de meeste Twitter-alternatieven die de afgelopen maanden zijn ontstaan. Door de onrust is bij Twitter zijn sommige mensen best geïnteresseerd in alternatieven (of ze daadwerkelijk overstappen is een heel ander verhaal). Een pluspunt dat Threads heeft, is dat je geen nieuw account hoeft aan te maken maar na installatie van de app meteen aan de slag kan en je bestaande lijst van volgers kunt meenemen. Maar zou zou wel eens de reden kunnen zijn, waarom de EU de app nu nog niet krijgt.



Het wordt nog even spannend hoe lang Twitter deze berichtjes van Threads blijft toestaan.

#7 Heel veel functies ontbreken nog

Als je de Threads-app opent krijg je een vrij kale lijst te zien van de meest recente berichten. Je kunt zelf iets schrijven met foto of video, waarop anderen kunnen reageren, een hartje geven, reposten of delen. Maar daar houdt het al snel op. Je kunt geen lijsten of polls maken. Hashtags worden niet ondersteund. Ook mag je geen gifs gebruiken. Het is onduidelijk hoe je kunt wisselen van account. En zo zijn er nog wel meer functies, waardoor de app op dit moment een wat afgeraffelde indruk maakt. Wil je een betere gebruikservaring, dan kun je beter nog even wachten.

#8 Een hype gaat op sociale media snel voorbij

Wat vandaag nog trending was op sociale media, is morgen alweer oud nieuws. We begrijpen best dat je nu haastig een account wil aanmaken, om te kijken of het wat is en om te laten zien dat jij op dag één al een berichtje hebt gepost. Maar blijven die mensen ook hangen, of is het volgende week alweer business as usual?

Om toch op een iets positievere manier te eindigen: de launch van Instagram Threads is wel erg succesvol verlopen. Er is veel buzz rondom de dienst, mensen willen toch even kijken wat het is en ze komen terecht in een app waar in theorie al je Instagram-vrienden al aanwezig zijn (als je Amerikaan bent) en waar al genoeg content te lezen is. Het is geen uitgestorven boel.