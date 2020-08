iCulture Vandaag: dit was vrijdag 14 augustus 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 14 augustus 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Gisteravond werd Fortnite uit de App Store gegooid door Apple. Dat bleek het doel te zijn van de makers, die Apple nu aanklaagt. Wij vinden dat dit verkeerd is aangepakt, maar ook dat de huidige App Store regels herzien moeten worden. Verder in het nieuws: Instagram bewaarde verwijderde foto’s door een ‘bug’ in het systeem, dat volgens het bedrijf inmiddels is opgelost. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Door een ‘bug’ werden verwijderde Instagram berichten een jaar bewaard. Het is inmiddels opgelost.

Ga je binnenkort studeren? Bekijk dan deze gids met apps voor eerstejaars studenten!

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Cisco Webex Meetings (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Nu ook met ondersteuning voor Log In met Apple en opnemen op je hele iPad-scherm.