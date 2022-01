Tweede generatie IKEA Symfonisk boekenplankspeaker

Dat er een nieuwe variant aan zat te komen, was wel te verwachten: het eerdere model was eigenlijk al uitgefaseerd en de los verkrijgbare frontjes lagen in de aanbiedingenbak. Nu is er een nieuwe generatie. Een officiële aankondiging is er nog niet, maar de speaker is op de IKEA-website te zien in een witte en zwarte variant. De prijs is net als voorheen €99,- en dat is een redelijke prijs voor een ‘echte’ Sonos. Het verbruik in standby is bij deze modellen een stuk lager, namelijk 2,05 Watt. Eerder was dat 2,55 Watt. Er zit een snellere processor en meer geheugen in, twee aanpassingen die de speaker geschikter maken voor toekomstige updates.



Ook de stroomkabel is langer geworden: van 1,5 naar 2 meter lengte. De knoppen zijn iets anders geplaatst om de bediening eenvoudiger te maken. Net als voorheen kun je de boekenplankspeaker rechtop zetten in een Billy-kast of aan de muur bevestigen met een los verkrijgbare beugel. Je kunt de speakers als stereopaar koppelen, ook met een Symfonisk boekenplankspeaker van de vorige generatie. Qua audiokwaliteit lijkt er niets te zijn gewijzigd. Om zeker te weten dat je het nieuwste exemplaar hebt moet je op het modelnummer letten: E1922, tegenover E1801 uit 2019. Je vindt het nieuwe model hier

Eerder deze week bespraken we de vernieuwde Symfonisk speakerlamp, een tafellamp met ingebouwde speaker. Deze heeft wél een verbeterd geluid en heeft bovendien verwisselbare lampenkappen, waarbij je nu keuze hebt uit glas of textiel. Het design van deze tafellamp is aangepast, waardoor het er wat conventioneler uit ziet. Op het uiterlijk van de boekenplankspeaker was weinig kritiek; vermoedelijk is dat ook de reden waarom het design gehandhaafd blijft.

Lees onze review van de boekenplankspeaker eerste generatie om te achterhalen wat we ervan vinden. Veel is er uiteindelijk niet veranderd.

Uiteraard werkt ook deze speaker met AirPlay 2 en kun je met de Sonos-app koppelen en alles aansturen. Dankzij Sonos werkt de speaker met honderden muziekdiensten, waaronder Spotify, Deezer en Apple Music. Als er updates komen voor nieuwe Sonos-diensten, doen deze Symfonisk-speakers in de meeste gevallen gewoon mee. Een microfoon zit er niet in, dus je kunt ‘m niet voor spraakopdrachten gebruiken.