iCulture Vandaag: dit was dinsdag 24 maart 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 24 maart 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is de dag waarop je weer updaten kan! iOS 13.4 en iPadOS 13.4 verschenen vanavond en dat betekent voor veel mensen dat ze geduldig met hun vinger boven de update-knop hebben gezet. Is het gelukt om te installeren of liep je tegen problemen aan? Je kunt het melden in onze respectievelijke artikelen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Gooi je continu dozen pasta en havermout om, dan heb je een robotstofzuiger nodig. De Neato werkt nu met Siri Shortcuts, zodat je alles met een stemcommando kunt regelen.

Dit zijn de beste HomeKit-camera’s die je momenteel in Nederland kunt kopen.

Logitech verbetert de Circle 2-camera voor HomeKit met nieuwe automatiseringen.

Lees alles over het Smart Keyboard Folio voor de iPad Pro.

Deals

In tijden van corona bieden sommige ontwikkelaars en makers hun content gratis aan. Bekijk hier gratis boeken, games, software en meer.

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Bring! Boodschappenlijst (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - In deze boodschappenlijst-app kun je nu voor 2 euro per maand Premium-lid worden.

, iOS 11.0+) - In deze boodschappenlijst-app kun je nu voor 2 euro per maand Premium-lid worden. Controller for HomeKit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Selectief je HomeKit-installatie backuppen kan nu met deze app.

, iOS 13.0+) - Selectief je HomeKit-installatie backuppen kan nu met deze app. Instagram (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Samen kijken tijdens je corona-quarantaine