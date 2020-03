Lang thuiszitten en weinig inkomsten meer? Dit kun je momenteel allemaal gratis krijgen.

Gratis swipen bij Tinder

Tinder laat nu iedereen gratis wereldwijd swipen, zodat je nieuwe vrienden kunt vinden die ook in quarantaine zitten. Daten is momenteel een beetje lastig, als je op 1,5 meter moet blijven en er geen café’s open zijn. Om het leed een beetje te verzachten maakt Tinder de Passport-functie gratis voor allemaal. Het begint volgende week geldt tot 30 april. Met Passport kun je over de hele wereld swipen, dus niet alleen in je eigen omgeving. Normaal kost deze functie geld en heb je een Tinder Gold of Tinder Plus lidmaatschap nodig. Zo kunnen mensen contact leggen met andere mensen op de wereld die op dezelfde manier in isolatie zitten. Je kunt per stad zoeken of een pin op de kaart zetten om in die plaats te swipen.

Zoek je andere dating-apps om de eenzaamheid thuis door te komen, dan vind je ze hier:

Bekijk ook De beste dating-apps voor iPhone en iPad: van flirten tot serieuze relatie Ben je het alleen zijn zat? Wij selecteerden de leukste dating-apps voor iPhone en iPad, als je op zoek bent naar een duurzame relatie, een leuke date of gewoon leuk gezelschap tijdens de vakantie of een avondje uit.

Gratis boeken lezen bij Scribd

Scribd heeft een flinke collectie interessante boeken en informatie. De complete bibliotheek is een maand lang gratis te bekijken. Er zijn miljoenen ebooks, audioboeken, tijdschriftartikelen en meer te vinden, die je allemaal gedurende 30 dagen kunt doorbladeren. Je hoeft zelfs geen creditcard-informatie in te vullen en je zit ook nergens aan vast. Lezen vermindert het onrustgevoel en geeft je het gevoel dat je echt iets gedaan hebt – in tegenstelling tot passief bingewatchen.

Kijk hier voor meer info

Gratis audioboeken bij Audible

Audible heeft een collectie gratis luisterboeken voor kinderen van 0 tot 18 jaar beschikbaar gesteld. Je hoeft geen lid te worden en ook geen creditcardgegevens achter te laten. Het enige wat je hoeft te doen is naar de browser gaan. Er zijn bijvoorbeeld boeken van Winnie the Pooh, Beatrix Potter, Jules Verne en Lewis Carroll. Naast het Engels zijn er ook boeken in het Duits, Frans, Italiaans en Spaans, zodat je ook je buitenlandse talenkennis kunt bijspijkeren door te luisteren. In Duitsland kun je ook gratis luisteren naar podcasts, maar we weten niet of dit ook in andere landen geldt.

Je kunt hier gaan luisteren

Stories entertain. They teach. They keep young minds active, alert, and engaged. And this curated collection is FREE for everyone: https://t.co/3b2jS64fQc — Audible (@audible_com) March 19, 2020

Gratis games

Er zijn heel wat appontwikkelaars die hun apps tijdelijk gratis hebben gemaakt, zodat je wat te spelen hebt:

Geldt ook voor Alto’s Adventure voor Mac (link), Alto’s Odyssey voor iOS (link) en Alto’s Odyssey voor Mac link).

2 maanden Adobe gratis

Dit is niet een compleet nieuwe deal vanwege het coronavirus, maar wel eentje die van pas komt als je ZZP’er bent en momenteel geen inkomsten hebt. Onderstaande tip legt uit dat je bij het opzeggen van je huidige lidmaatschap het aanbod krijgt om 2 maanden gratis door te werken. Kan van pas komen als het nu even niet uit komt om te betalen. We hebben het zelf even getest en het werkt echt. Je moet al wel een betaald account hebben lopen.

Bekijk deze video hoe het werkt

90 dagen gratis Serif-software

Ook softwaremaker Serif wil iets doen voor mensen die thuis zitten vanwege de coronacrisis. Je kunt nu 90 dagen de Mac- en Windows-versie van de gehele Affinity-suite gratis proberen. Daarna krijg je 50% korting op mensen die de apps willen blijven gebruiken. Dit geldt ook voor de iPad-versie. Daarnaast belooft Serif meer dan 100 freelance creatieven in te schakelen. Ze zullen hun jaarlijkse budget voor freelancers de komende 3 maanden uitgeven aan klussen.

Meer details lees je hier

Eerder schreven we over de documentaire App: The Human Story, die gratis te kijken is via Vimeo on demand.

Bekijk ook Kijk nu gratis naar de documentaire 'App: The Human Story' De documentaire 'App: The Human Story' laat de menselijke kant zien van het ontwikkelen van apps. Er komen vooral indie ontwikkelaars ter sprake, die laten zien hoe mooi en moeilijk het is om zelf apps te maken.

Uiteraard kun je ook allerlei gratis cursussen gaan volgen met educatieve apps.