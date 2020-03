Wil je je Mac-wachtwoord wijzigen, moet je het opnieuw instellen na problemen of ben je het inlogwachtwoord vergeten? In deze tip lees je hoe dit werkt op de Mac.

Mac-wachtwoord wijzigen

Op de Mac moet je een wachtwoord gebruiken om in te loggen. Je hebt het wachtwoord ook nodig als je bepaalde systeemwijzigingen wilt doen. Het is daarom verstandig om te kiezen voor een moeilijk te raden wachtwoord dat jij toch gemakkelijk kunt onthouden en invoeren. Is het tijd voor een ander Mac-wachtwoord? Dan vind je in deze tip de benodigde stappen.

Hoe vaak moet je je Mac-wachtwoord wijzigen?

Sommige mensen denken dat het raadzaam is om regelmatig je wachtwoord te veranderen, maar dat is een fabeltje. Het is veel belangrijker dat je een sterk en uniek wachtwoord kiest, dat je niet voor allerlei andere diensten gebruikt. Gebruik jij het wachtwoord van je Mac ook voor iCloud, Dropbox, LinkedIn en allerlei andere diensten? Dan is het hoog tijd om je wachtwoord te veranderen. Ook zul je een ander wachtwoord moeten instellen als je vermoedt dat het in verkeerde handen is gevallen.n.

Mac-wachtwoord veranderen

Zo wijzig je je Mac-wachtwoord:

Open Systeemvoorkeuren via het -symbool linksboven. Ga naar Gebruikers en groepen. Tik op Wijzig wachtwoord. Vul het oude wachtwoord in en vervolgens tweemaal het nieuwe wachtwoord. Je kunt ook een wachtwoordhint invullen. Klik op de knop Wijzig wachtwoord om het nieuwe wachtwoord te activeren.

Een wachtwoordhint moet wel zo cryptisch zijn dat een kwaadwillende het niet zomaar kan raden (dus niet: “Naam van mijn kat” of “Mijn woonplaats”).

Het is verstandig om het wachtwoord van je Mac en het iCloud-wachtwoord verschillend te houden. Dit voorkomt ongemakken als één van beide wachtwoorden in verkeerde handen terechtkomt. Natuurlijk kies je een sterk wachtwoord, dus niet je voornaam en geboortejaar. Een combinatie van letters, cijfers en speciale karakters is het meest ideaal. Sla wachtwoorden op met een app zoals 1Password zodat je moeilijke wachtwoorden kunt kiezen die je niet allemaal zelf hoeft te onthouden.

Heb je een heel moeilijk, sterk wachtwoord gekozen dan kun je ook gebruik maken van het ontgrendelen van je Mac via Touch ID (alleen op de nieuwere MacBook Pro) en voor het ontgrendelen van je Mac met je Apple Watch.

Heb je een heel moeilijk, sterk wachtwoord gekozen dan kun je ook gebruik maken van het ontgrendelen van je Mac via Touch ID (alleen op de nieuwere MacBook Pro) en voor het ontgrendelen van je Mac met je Apple Watch.

Mac-wachtwoord opnieuw instellen

Weet je het wachtwoord van je Mac niet meer, dan kun je het opnieuw instellen. Dat kan knap lastig zijn. Probeer het eerst op deze manier:

Controleer of Caps Lock is ingeschakeld. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

Tik op het vraagteken in het wachtwoordvak om een hint te krijgen. Misschien herinner je je dan het wachtwoord weer.

Als je je wachtwoord net hebt gewijzigd kan er iets zijn misgegaan bij het opslaan. Probeer in te loggen met je oude wachtwoord.

Probeer meermaals in te loggen met het wachtwoord van je Apple ID. Bij sommige versies van macOS / OS X krijg je na drie inlogpogingen de mogelijkheid om je inlegwachtwoord opnieuw in te stellen. Je account moet hier wel voor zijn ingesteld.

Wachtwoord resetten met ander beheerdersaccount

Ben je niet de enige gebruiker op de computer, dan kun je ook de hulp inroepen van een andere gebruiker met een beheerdersaccount. Deze persoon kan namelijk jouw wachtwoord resetten.

Log in met de naam en het wachtwoord van de andere beheerdersaccount. Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Gebruikers en groepen. Klik op het gesloten hangslot en geef het wachtwoord van de beheerder nogmaals op. Kies het gebruikersaccount waarvan je het wachtwoord wil resetten. Klik op Stel wachtwoord opnieuw in en volg de instructies. Ga naar  > Log uit en log weer in met je nieuwe wachtwoord.

Wachtwoord opnieuw instellen met de assistent

Als je FileVault gebruikt kun je je wachtwoord ook opnieuw instellen met de assistent ‘Wachtwoord opnieuw instellen’:

Wacht ongeveer een minuut in het inlogscherm, totdat je een bericht zien dat je de aan/uit-knop op de Mac kunt gebruiken om deze af te sluiten en opnieuw op te starten via Recovery OS. Zie je dit bericht niet? Dan is FileVault niet ingeschakeld. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de Mac wordt uitgeschakeld. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de Mac in te schakelen. Wanneer het venster ‘Wachtwoord opnieuw instellen’ verschijnt, volg je de instructies op het scherm om een nieuw wachtwoord te maken. Moet je een Wi-Fi-verbinding maken, dan ga je met de muis naar de bovenkant van het scherm en maak je verbinding met een Wi-Fi-netwerk. Ben je klaar, dan klik je op Herstart. Is het gelukt om het wachtwoord opnieuw in te stellen met de assistent, dan log je in op je account met je nieuwe wachtwoord.

Wachtwoord opnieuw instellen met herstelcode

Voor het herstellen van het wachtwoord met een herstelcode moet ook FileVault ingeschakeld zijn. Bovendien moet je een FileVault-herstelcode hebben. Je kunt met deze code je wachtwoord opnieuw instellen.

Geef in het inlogscherm net zo vaak een willekeurig wachtwoord op totdat je een bericht ziet dat je je wachtwoord opnieuw kunt instellen met behulp van een herstelcode. Krijg je dit bericht niet te zien na drie pogingen, dan is FileVault niet ingeschakeld. Klik op de pijl knop naast het bericht uit stap 1. Vul de herstelcode in het getoonde vak. Volg de instructies op het scherm om een nieuw wachtwoord in te stellen. Klik op Stel wachtwoord opnieuw in wanneer je klaar bent.

In alle gevallen is het aan te raden om een nieuwe inlogsleutelhanger aan te maken zodra je weer kunt inloggen.

Nieuwe inlogsleutelhanger maken

Wanneer je je wachtwoord opnieuw hebt ingesteld en weer inlogt op de Mac, zul je waarschijnlijk een waarschuwing zien dat het systeem je inlogsleutelhanger niet kon ontgrendelen. Dit klopt, want het wachtwoord voor je gebruikersaccount en van je inlogsleutelhanger komen niet meer overeen. In dat geval klik je simpelweg op de knop Maak nieuwe sleutelhanger aan.

Zie je geen waarschuwing over de inlogsleutelhanger, dan kun je ook handmatig de sleutelhanger opnieuw instellen:

Open Sleutelhangertoegang via de map Programma’s > Hulpprogramma’s. Ga naar de menu-optie Sleutelhangertoegang > Voorkeuren en klik op de knop Stel mijn standaardsleutelhanger opnieuw in. Nadat je je nieuwe wachtwoord hebt ingevoerd, maakt Sleutelhangertoegang een nieuwe lege inlogsleutelhanger zonder wachtwoord aan. Klik op OK om te bevestigen. Ga naar  > Log uit om terug te gaan naar het inlogscherm. Log in op de Mac met het nieuwe wachtwoord. Het wachtwoord en de inlogsleutelhanger komen nu weer overeen.

