Disney+ uitrol in meer Europese landen

Vooral de Duitsers hebben geluk, vooral als ze bij provider Telekom zitten. Zij kunnen namelijk zes maanden gratis kijken. De overige bevolking zal het moeten doen met 7 dagen proefperiode. Daarna kunnen ze voor €6,99 per maand abonnee worden. Ook voor thuiszittende Nederlanders kan het een goed idee zijn om een maandje Disney+ af te sluiten, zeker als je schoolgaande kinderen hebt die zich momenteel thuis moeten zien te vermaken. Sinds de launch in Nederland zijn er gaandeweg steeds meer films en series toegevoegd. Er zijn nu meer dan 500 films en 350 tv-series in de app te vinden.



De app voor iPhone, iPad en Apple TV staat inmiddels ook al in de App Store van de betreffende landen. Er zijn wel wat beperkingen. Zo is de bandbreedte in Europa omlaag gebracht, om te zorgen dat de netwerken niet overbelast raken. De introductie in Frankrijk is bovendien met twee weken uitgesteld op verzoek van de overheid. Het Franse publiek kan vanaf 7 april gaan kijken.

En België dan? Disney zegt dat de dienst later deze zomer beschikbaar komt in meer West-Europese landen, waaronder België, Scandinavië en Portugal. Om de druk op de netwerken wat te spreiden zullen eigen producties niet in één klap online worden gezet, maar komt het gaandeweg beschikbaar. Er zijn 25 Originals beschikbaar, die je alleen bij Disney+ kunt kijken. Daaronder vallen onder andere de 30 seizoenen van The Simpsons, de Star Wars-films en klassiekers zoals Jungle Book en Cinderella.

Kijken kan via de iPhone en iPad, browser, Amazon Fire-stick, Roku, Apple TV (4K of HD), Android-smartphones en -tablets, Google Chromecast, Xbox One, PS4 en smart tv’s van LG, Sony, Samsung en Vizio. Roku en Vizio zijn merken die niet in Nederland verkocht worden.

Maar wat kijk je dan? Eigen series zoals ‘The Mandalorian’ en ‘The World According To Jeff Goldblum’ bijvoorbeeld. Je kunt ook kijken naar het complete Pixar-aanbod en Lady en de Vagabond. Ook leuk zijn Disney Insider en The Imagineering Story, om wat meer te weten te komen over het ontstaan van Disney-producties en -pretparken.

Bekijk ons overzicht van streaming videodiensten om een indruk te krijgen van de voor- en nadelen van de verschillende aanbieders. Je kunt natuurlijk ook meteen lid worden van Disney+ als je al van plan bent te gaan kijken.

https://www.iculture.nl/gids/beste-streaming-videodiensten-nederland-vergelijking/