Met ingang van iOS 13.4, iPadOS 13.4 en macOS Catalina 10.15.4 kunnen ontwikkelaars universele aankopen ondersteunen. Dat betekent dat je maar één keer hoeft te betalen om een app zowel op de iPhone en iPad als op de Mac te kunnen gebruiken. Dankzij tvOS 13.4 is dat ook mogelijk met apps voor de Apple TV.

Voor mensen met een oudere Apple TV is er ook goed nieuws, want zij kunnen software-update 7.5 installeren, die wat beveilingsverbeteringen en bugfixes met zich meebrengt. Deze update is bedoeld voor de derde generatie Apple TV (ATV3), waarmee je ook toegang hebt tot Apple TV+ en de TV-app.



tvOS 13.4 beschikbaar

Dankzij deze versie kunnen ontwikkelaars die zowel een Apple TV-app als een Mac-app hebben uitgebracht, deze met elkaar combineren. Feitelijk betekent dit dus dat je slechts een keer hoeft te betalen om de app zowel op je televisie als op de Mac te gebruiken. Een ontwikkelaar kan er zelf voor kiezen om dit in te schakelen. Ook moeten apps hiervoor aangepast worden, dus het zal waarschijnlijk nog wel eventjes duren voordat je dit terug gaat zien.

Verder bevat tvOS 13.4 geen nieuwe functies die met het blote oog zichtbaar zijn. We verwachten wel dat Apple de nodige bugs opgelost heeft. Omdat er van tvOS-updates nooit releasenotes updates gepubliceerd worden, is het lastig om te achterhalen wat er precies bijgewerkt of gefixt is. Mocht je iets ontdekt hebben, laat het dan weten in de reacties.

tvOS 13.4 downloaden

tvOS 13.4 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K. Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 13.4 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

