Vanaf watchOS 6 heeft de Apple Watch een eigen App Store. Daarmee kan je direct vanaf je pols nieuwe apps downloaden, zonder dat je daar een iPhone-app bij nodig hebt. Voor de apps die enkel en alleen beschikbaar zijn voor de Apple Watch, brengt watchOS 6.2 een nieuwe functie.



watchOS 6.2 beschikbaar

Met ingang van watchOS 6.2 kunnen ontwikkelaars namelijk in-app aankopen toevoegen aan hun Apple Watch-apps. Voorheen konden in-app aankopen alleen via de bijbehorende iPhone-app gedaan worden, maar dat hoeft nu dus niet meer. Aankopen kunnen dus direct vanaf de Apple Watch gedaan worden, ook al moeten ontwikkelaars dit nog wel aan gaan bieden in hun apps. De kans dat er nu een stormvloed aan Apple Watch-app met in-app aankopen komt is klein, omdat veel Apple Watch-app nog altijd een aanvulling zijn op de bijbehorende iPhone-app.

Daarnaast is de ECG-functie nu beschikbaar in drie nieuwe landen: Chili, Nieuw Zeeland en Turkije. Ook verwachten we nog bugfixes op het gebied van beveiliging. Zodra er meer bekend is, werken we dit artikel bij.

Update naar iOS 13.4 vereist

Om watchOS 6.2 te kunnen downloaden, moet je eerst je iPhone bijwerken naar iOS 13.4. Die update is ook zojuist uitgebracht, dus werk eerst je iPhone bij voordat je de Apple Watch bijwerkt.

watchOS 5.3.6 voor modellen met oudere iPhone

Heb je een Apple Watch in combinatie met een iPhone 5s of iPhone 6? Dan kan je deze ook updaten. Voor alle Apple Watch-modellen (met uitzondering van de allereerste generatie Apple Watch en de Series 5) is watchOS 5.3.6 beschikbaar. Deze update verbeterd hoogstwaarschijnlijk de beveiliging. Je ziet deze update dus alleen als je je Apple Watch gebruikt in combinatie met een oudere iPhone die geen iOS 13 ondersteunt.

watchOS 6.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

