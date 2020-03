Zorginstellingen wereldwijd hebben een flink tekort aan mondkapjes en andere medische hulpmiddelen. Bedrijven over de hele wereld schieten te hulp om hun overtollige hulpmiddelen beschikbaar te stellen aan zorginstellingen die het het hardst nodig hebben. Ook in Nederland is dat het geval en het Ministerie van VWS maakte vanavond bekend dat ook Apple in Nederland een donatie gedaan heeft.



Apple in Nederland doneert mondkapjes aan zorginstellingen

Apple had weken geleden een grote hoeveelheid mondkapjes ingekocht voor eigen personeel in de Apple Stores en op andere plekken. Nu de winkels voor onbepaalde tijd gesloten zijn, verdienen de mondkapjes een betere bestemming. In een tweet maakt het ministerie duidelijk dat Apple Nederland 100.000 mondkapjes gedoneerd heeft aan zorginstellingen.

Apple Nederland doneert 100.000 mondkapjes. Het bedrijf had ze ingekocht voor zijn medewerkers, maar zijn overbodig nu de winkels dicht zijn. Een donatie die erg welkom is. Net als andere donaties. De mondkapjes zijn direct verspreid naar zorginstellingen. #coronavirus #covid19 pic.twitter.com/GfwH07zfZQ — Ministerie van VWS (@MinVWS) March 24, 2020

Apple heeft de afgelopen weken al vaker donaties gedaan om het coronavirus te bestrijden. In een eerdere tweet liet Tim Cook ook al weten dat Apple medische hulpmiddelen doneert aan zorginstellingen in de VS en Europa. Of dit ook voor Nederland het geval was, was tot nu nog niet bekend. Wel bleek uit een eerdere tweet van Tim Cook dat de regio in Italië kon rekenen op donaties van Apple.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you. — Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2020

Apple’s retailbaas Deirdre O’Brien zou aan medewerkers hebben laten weten dat de eerste winkels in de eerste helft van april weer open gaan. Apple bekijkt dit per locatie en het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de Nederlandse en Belgische winkels. Tot die tijd tasten Apple-gebruikers die een reparatie bij de winkel hebben liggen in het duister wanneer ze hun apparaat weer terug kunnen krijgen. Voorlopig blijven gerepareerde apparaten bij de Apple Stores liggen.