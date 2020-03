Het is een functie waar veel gezinnen op zitten te wachten: het kunnen delen van een gezamenlijke iPad. Ieder met een eigen account en apps, waarbij je elkaar niet in de weg zit. Maar voorlopig krijgen alleen zakelijke gebruikers die mogelijkheid.

Zakelijk gedeelde iPad

Apple’s iPadOS 13.4 biedt namelijk ‘Shared iPad’-functies aan zakelijke gebruikers. In de updates die dinsdagavond verschenen zitten nog meer handige zakelijke functies, die op het werk goed van pas komen. Eerder was het voor scholen al mogelijk om iPads onderling te delen via Apple School Manager, nu wordt het uitgebreid naar bedrijven en andere organisaties.



iPadOS voegt in versie 13.4 de opties ‘Shared iPad’ toe. Ook is het mogelijk om een tijdelijke sessie op een iPad te starten, zonder dat je achteraf sporen achterlaat. Je hebt hiervoor Apple Business Manager nodig. Door gebruik te maken van een centraal beheerd Apple ID kunnen medewerkers toegang krijgen tot persoonlijke data, apps en instellingen, zonder dat ze de data van collega’s te zien krijgen.



iPads die op iPadOS 13.4 draaien kunnen ook een tijdelijke sessie starten, zonder dat er een beheerd Apple ID nodig is. Daarbij worden alle gegevens gewist op het moment dat je uitlogt. Daarna is de gedeelde iPad meteen weer beschikbaar voor iemand anders.

Al deze verbeteringen komen geroepen op een moment dat veel mensen thuis moeten werken en beheer op afstand plaatsvindt. Zakelijke aanbieders zoals Jamf hebben al aangekondigd dat ze de functies meteen zullen ondersteunen.

Zakelijke verbeteringen voor de Mac

In macOS 10.15.4 zitten ook nieuwe zakelijke functies, zoals beheer van het Activeringsslot. Beheerders kunnen toestaan of juist weigeren dat het Activeringsslot wordt gebruikt. Bij gebruik is een Apple ID met wachtwoord en toegangscode nodig voor het uitschakelen van de Zoek mijn-app, het wissen van alle data op de Mac of het heractiveren van een vergrendelde machine. Beheerders kunnen nu ook noodcodes aanvragen om een vergrendelde machine weer van het slot te krijgen.

De internetverbinding delen en tethered caching kan nu op afstand worden in- en uitgeschakeld voor een Mac. Dat laatste kan veel dataverkeer veroorzaken, als een Mac allerlei data ophaalt via de internetverbinding van een iPhone.

Proxy-support voor APN’s

Apple heeft nog meer vernieuwingen doorgevoerd, die niet meteen op consumenten zijn gericht. Zo is er nu proxy-support voor APN’s. De Apple Push Notification Service (APN) maakt het mogelijk om te communiceren van een mobile device management-systeem naar Apple-apparaten. Het verkeer zal nu via een proxy worden gestuurd, waneer dit is ingesteld. Dit komt vooral van pas in bedrijfstakken die streng zijn gereguleerd. De proxy is in te stellen met een PAC-bestand (Proxy Auto Configuration).

Maatwerk-apps voor scholen

Voor scholen is het nu mogelijk om maatwerk-apps te maken in de Apple School Manager. Deze zijn specifiek bedoeld voor intern gebruik. Je kunt ze toewijzen en installeren via de Apple School Manager. Dit is handig voor scholen die de expertise in huis hebben om zelf apps te maken.

Je kunt sinds dinsdagavond iPadOS 13.4 en macOS 10.15.4 installeren. Er kwamen ook updates uit voor de iPhone, HomePod, Apple Watch en Apple TV. Welke nieuwe functies in iOS 13.4 zitten lees je in een apart artikel.