Zie je vreemde foto’s in je iCloud-fotobibliotheek die je niet herkent en ben je Windows-gebruiker, dan heb jij er hoogstwaarschijnlijk ook last van. Video’s die ze met de iPhone hebben gemaakt en daarna met iCloud hebben gesynchroniseerd zijn zwart met scanlijnen, waardoor ze niet meer bruikbaar zijn. Op onverwachte momenten worden er ook stilstaande foto’s getoond tijdens het afspelen van de video, die waarschijnlijk afkomstig zijn van andere iCloud-accounts. Een gebruiker van MacRumors kreeg familiefoto’s te zien van mensen die hij nooit eerder had ontmoet, maar ook foto’s van voetbalwedstrijden en andere willekeurige foto’s.



Het feit dat je privéfoto’s van anderen te zien krijgt op de iPhone is extra verontrustend, aangezien Apple de belofte doet dat je privacy in goede handen is. Gebruikers van Windows 10 en Windows 11 hebben ermee te maken. Mogelijk is er een verband met instellingen zoals HDR en HEVC, maar dit kon nog niet definitief worden vastgesteld op basis van de uiteenlopende meldingen. Het probleem zou zich vooral voordoen bij mensen met een iPhone 13 Pro (Max) en iPhone 14 Pro (Max)

Apple heeft onlangs wat wijzigingen doorgevoerd voor Windows-gebruikers: je kunt foto’s die in de iCloud-fotobibliotheek staan voortaan in de Foto’s-app voor Windows bekijken. Ze worden daar automatisch geïmporteerd, terwijl je ze voorheen alleen kon zien via een mapje in de Verkenner. Het kan zijn, dat de aanpassingen die hiervoor aan de serverkant zijn gedaan, nu tot onverwachte gevolgen hebben geleid.

Wat kun je doen?

Gebruikers hebben geprobeerd de iCloud voor Windows-app te verwijderen en weer te installeren, maar dat loste het probleem niet op. Het lijkt er dan ook meer op dat het probleem aan de serverkant zit. Het enige wat je momenteel kunt doen is de fout melden bij Apple en verder afwachten. Wat ook kan helpen, is dat gebruikers massaal hun probleem melden op sociale media (al is het daarbij niet zo chique om privéfoto’s van anderen te publiceren).