De veilige berichtenapp Signal groeit snel in Nederland. De grens van 1 miljoen Nederlandse gebruikers is inmiddels gepasseerd, zo blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek.

Vooral de afgelopen maanden is het aantal gebruikers in Nederland snel gestegen. Begin 2023 waren er nog 785.000 gebruikers en nu zijn het al 1.050.000 mensen die Signal daadwerkelijk gebruiken. Het gaat dus niet alleen om downloads, maar actieve gebruikers. Het gaat om een stijging van 34% in een jaar tijd. Andere apps maakten in dezelfde periode een veel tragere groei door, zo is te lezen in het Nationale Social Media Onderzoek van Newcom

Telegram groeide met maar 13%, bij WhatsApp bleef het aantal gebruikers vrijwel gelijk en bij Snapchat daalde het aantal Nederlandse gebruikers met enkele tienduizenden. In het onderzoek is ook gekeken naar het aantal dagelijks actieve gebruikers en ook daarbij valt Signal in positieve zin op. Het aantal dagelijkse gebruikers van Signal steeg met 73 procent terwijl Telegram met 33 procent minder hard groeide. Reddit (58 procent), Twitch (48 procent) en Discord (42 procent) doen het ook goed. Bij WhatsApp en Snapchat daalde het aantal dagelijkse gebruikers, in beide gevallen met 3 procent.

Groei van enkele sociale mediaplatformen Nederland 2023-2024. Meer platformen zijn te vinden in het rapport. Bron: Nationale Social Media Onderzoek, Newcom.

Aan de rechterkant in bovenstaande tabel staan enkele opmerkelijke groeiers, waaronder locatiedienst Foursquare (+178%) en Clubhouse (+239%). Ook Mastodon (+121%) is behoorlijk gegroeid, maar niet zo hard als je op basis van gebruikersreacties op X zou verwachten.

Nationale Social Media Onderzoek 2024

Newcom voert het Nationale Social Media Onderzoek al sinds 2010 uit via een online vragenlijst. Bij deze steekproef over 2023 deden 7.159 Nederlanders van 15 jaar en ouder mee. Enkele conclusies uit het onderzoek:

14,3 miljoen Nederlanders maken gebruik van sociale media

We besteden gemiddeld bijna 2 uur per dag aan sociale media

Vooral de leeftijdsgroep 20-39 jaar is meer social media-platforms gaan gebruiken

Ook Nederlanders onder 40 jaar zijn dagelijks nog actiever geworden op sociale media

WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram en Linkedin zijn nog steeds de koplopers in gebruik, maar TikTok stijgt ook snel (al is de groei wel afgevlakt)

LinkedIn heeft een half miljoen gebruikers erbij, Snapchat en Pinterest zijn niet gegroeid

Sinds december 2023 heeft Threads bijna een miljoen gebruikers, maar het succes lijkt kortstondig en veel gebruikers zijn alweer afgehaakt

Het dagelijks gebruik groeit vooral bij Instagram en TikTok, maar ook X is met 240.000 dagelijkse gebruikers gestegen

BeReal is niet meer zo populair onder tieners en twintigers en is een kwart van de dagelijkse gebruikers kwijt, terwijl Snapchat en TikTok wel groeien onder tieners

Nog veel meer conclusies en grafieken vind je in de gratis basisrapportage 2024. Wil je de uitgebreide cijfers, dan betaal je €795,- plus BTW.