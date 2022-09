Naast iOS 16, watchOS 9 en tvOS 16 is het ook tijd voor de nieuwste HomePod-update. Apple heeft tijdens de betaperiode niet aangekondigd wat er precies nieuw is, dus op dit moment is het nog gokken naar de verbeteringen. We verwachten dat de update er in ieder geval voor zorgt dat de HomePod goed samenwerkt met Apple-apparaten met de nieuwste software-updates.



HomePod software-update 16 beschikbaar

Later dit jaar komt de smart home-standaard Matter eindelijk uit. Daarmee kun je accessoires die geschikt zijn voor Matter ook gebruiken in de Woning-app. Er komt daardoor een breed scala aan smart home-producten uit. Apple zorgt er met de Apple TV en HomePod voor dat al deze producten ook op afstand te bedienen zijn, maar voordat ze met Matter werken moeten eerst de Apple TV en HomePod bijgewerkt worden. Mogelijk treft Apple met de HomePod software-update 16 alvast de eerste voorbereidingen hiervoor.

Een verbetering gespot: je kan nu Handoff gebruiken tussen HomePods. Dat betekend dat je muziek van de ene HomePod naar de andere HomePod kan verplaatsen zonder dat je AirPlay gebruikt naar die andere HomePod. — Hidde Collee (@hiddecollee7) September 12, 2022

In de releasenotes van de update is in ieder geval het volgende te lezen:

Softwareversie 16 bevat algemene prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

De afgelopen tijd is er voor het eerst een publieke beta van de HomePod-software update verschenen. Had je die geinstalleerd, dan zie je mogelijk geen update voor de nieuwere versie. Je hebt de update immers al op je HomePod mini geïnstalleerd. Voor de oorspronkelijke HomePod was geen beta beschikbaar, maar de definitieve versie is ook daarop te downloaden.

HomePod software-update 16 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

